ترميم معبد إيزيس بأسوان تمهيدا لافتتاحه: نوافذ سلك وإضاءة ومجسمات(صور)

أعنلت وزارة السياحة والآثار، انتهاء أعمال ترميم وتطوير معبد إيزيس في محافظة أسوان تمهيدًا لافتتاحه.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنَّ أعمال الترميم شملت ترميم الأرضيات والعواميد وتنظيف الجدران من مخلفات الطيور والخفافيش ووضع «نوافذ سلك» لعدم دخول الطيور مرة أخرى، إضافة إلى ترميم وتنظيف النقوش الموجودة على مدخل قدس الأقداس، وإزالة السناج الموجودة بسقفها، كما تمّ تنظيف الرسوم والألوان الموجودة على مدخل المعبد والباب الجانبي، وصيانة موائد القرابين الموجودة بصالة الأعمدة.

بدوره، أشار الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، إلى أنَّ أعمال تطوير الموقع تضمنت تحديد مسار للزيارة بداية من دخول المعبد وحتى نهايته، ووضع وتركيب نظام إضاءة حديث يعمل على إظهار الجوانب الجمالية الفريدة للأثر بما لا يؤثر عليه.

فيما ذكر السيد عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان والنوبة، أنَّ المجلس الأعلى للآثار أعدّ بعمل مجموعة من المجسات والحفائر، شملت منطقة «قدس الأقداس» بعمق 2م، وصالة المعبد والتي عُثر بها على آواني فخارية صغيرة، كما تمت أعمال حفائر في الجانب الشمالي الغربي من فناء المعبد أسفرت عن وجود بعض الجدران من الطوب الأحمر.

وتمّ اكتشاف المعبد عام 1871م، ويبلغ طوله 19م، وشيده الملك بطليموس الثالث لعبادة آلهة ايزيس وثالوث أسوان، ولم يكتمل بنائه، وبُني من الحجر الرملي وله بابان، الباب الرئيسي متوج بحلية يعلوها قرص الشمس المجنح ندخل منه إلى صالة يفتح عليها ثلاث حجرات، وفي الجدار الشرقي من الحجرة الوسطى «قدس الأقداس» نقشت بعض المناظر الخاصة بتقديم القرابين.