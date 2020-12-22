"تعريفة".. أسيوطى يسجل ملكية فكرية لكارت دفع إليكتروني للمواصلات

أعلن شاب أسيوطى عن تسجيله ملكية فكرية للدفع الإلكتروني لجميع المواصلات في مصر، تماشيا مع توجهات الدولة نحو الرقمنة وتحويل جميع الخدمات إلى خدمات مميكنة لتسهيل الأمر على المواطنين.

يقول الشاب "كرم غيط أبوالجود" صاحب الفكرة لـ"الوطن": "أنا خريج سياحة وفنادق وأعمل فى مجال المشروعات متناهية الصغر، راودتني الفكرة عندما وجدت أن كل الخدمات حاليا تسعي الحكومات لتحويلها بشكل إلكتروني، ومن هنا جاءت فكرتي وأطلقت عليها اسم (تعريفة)، وتهدف إلى الدفع الإلكتروني لجميع المواصلات في مصر بالفيزا كارد".

ولفت إلى إرسال فيديو يشرح الفكرة للمسؤولين ومؤسسات الدولة بينها رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة المالية ووزارة النقل والمواصلات والإتصالات وعدد من أعضاء مجلس النواب والشوري المصري.

وأضاف: "الفكرة هى نظام دفع الكترونى شامل يشمل جميع المواصلات فى مصر التاكسى - المواصلات العامه - الرحلات - لضمان التزام جميع سائقى المواصلات العامه والميكروباصات والرحلات بالتعريفة الموحدة المتفق عليها مما يحمى المواطنين من جشع بعض ضعاف النفوس، فضلا عن التماشى مع النظام العام التى تسير به الدولة نحو الميكنه والحداثة وجعل جميع التعاملات المالية تسرى بنظام الدفع الالكترونى تيسيرا على المواطنين".

وأشار إلى أن تنفيذ الفكرة يساهم في تنشيط الحركة السياحية وجعلها أكثر رقيا وتحضرا، إلى جانب إمكانية التعاقد مع شركات الدعاية والإعلان وعمل بعض الدعاية على الكارت الخاص بالتعريفة وربط هذا النظام بشكل مباشر مع الأجهزة الأمنية وقاعدة البيانات الخاصة بالدولة لتحصيل الضرائب والتأمينات والمخالفات.

وذكر أبو الجود أنه سبق وتقدم بفكرة متحف مطار القاهرة الدولي لسياحة الترانزيت ، والموقف التجاري لحل مشكله الباعه الجائلين، وفكرة تصميم مبني العاصمة الإدارية الجديدة كأول مبني فى العالم يحمل اسم دولة ، كلمه "مصر " وهى التصميم نفسه .