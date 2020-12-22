«سُنسن مش هتبقى لوحدها».. أول صورة لوصول 3 زرافات أفريقية إلى مصر

تنشر «الوطن» الصور الأولى لوصول 3 زرافات من جنوب أفريقيا صباح اليوم، وستنقل إلى حديقة الحيوان بالجيزة خلال ساعات.

وذكرت مصادر بوزارة الزراعة، الأحد الماضي، لـ«الوطن»، أنَّه تمّ اتخاذ عدة إجراءات احترازية تمهيداً لشحن 3 زرافات من جنوب أفريقيا إلى مصر، من بينها إجراء تحليل «بي سي آر» في معامل جنوب أفريقيا، لضمان خلوها من الأمراض الوبائية، وتصميم بيت جديد للزرافات القادمة بخلاف بيت أنثى الزرافة الحالية «سُنسن»، مؤكّدة أنَّه جار إتمام الموافقة الاستيرادية للزرافات المتعاقد عليها وهي زرافتان وذكر.

زرافتان وذكر في طريقها من جنوب أفريقيا لحديقة حيوان الجيزة

وبينت المصادر، أنَّ التعاقد تمّ وفقاً لمنظومة تبادل الحيوانات والمعروفة باتفاقية «سايتس لحماية الحياة البرية»، وذلك مقابل فرس النهر وعدد من الكباش الأروي، لحل مشاكل التكدس أو العجز فى بعض الحيوانات البرية.

وفي أغسطس الماضي، أعدت حديقة الحيوان برنامجًا تأهيليًا لأنثى الزراف «سُنسن» المنفردة في بيتها، تمهيداً لإدخال ذكر الزراف القادم من جنوب أفريقيا للتزاوج معها، حيث تمّ تخصيص فريق بيطري وعمال، لرفع الكفاءة الصحية لها، وتوفير جو مناسب، والخروج من حالة الحزن والاكتئاب التي سيطرت عليها الفترة الماضية بسبب عيشها منفرده منذ موت أسرتها العام قبل الماضي.