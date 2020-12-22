أحلام تثير الجدل على «تويتر» بعد ظهورها بالحجاب: «شكلك حلو»

أثارت الفنانة الإماراتية أحلام، جدلا على السوشيال ميديا، بعدما نشرت صورة جديدة لها على حسابها بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، ظهرت خلالها مرتدية الحجاب، لأول مرة في حياتها.

وعلقت «أحلام» على الصورة قائلة: صباح الخير، دون توضح السبب وراء ارتداءها الحجاب، كما أنها التزمت بارتداء الكمامة الطبية، وفق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وتوالت عليها التعليقات من جمهورها؛ إذ قال أحدهم: «صباح الفخامة والصورة الجميلة»، وآخر: «شكلك حلو بالحجاب»، وثالث «ليش يا ترى ترتدين الحجاب؟».

وتعرض زوج أحلام منذ فترة لوعكة صحية شديدة، تسببت في دخوله إلى المستشفى، ويرجع السبب إلى أنه تعرض لحادث تسبب له في بعض الكسور، وإجرائه عملية جراحية.

وتستعد أحلام لطرح البومها الغنائي الجديد، الذي تعود به بعد غياب طويل، والعمل الذى سيكون من إنتاجها الشخصي.

وتأخرت الفنانة في طرح ألبومها الجديد، بسبب ظروف فيروس كورونا، والمقرر أنه سيضم 20 أغنية، تتعاون فيهم مع كبار شعراء وملحني الوطن العربي، وبالتحديد في الخليج.

وتعود الفنانة الإماراتية من جديد للأغنية المصرية؛ إذ ستصور كليب من الألبوم في دولة فنلندا، وأخرى بالقاهرة.

وتقدم خلال الألبوم عملين اثنين مع الملحن المصري محمود خيامي، من كلمات الأمير الشاعر الكبير سعود بن عبدالله، ويأتي الألبوم بعد غياب أكثر من 4 سنوات عن طرح الألبومات الغنائية؛ إذ كان «يلازمني خيالك» الذي طرحته عام 2016 آخر أعمالها، واعتمدت طوال الأعوام السابقة على إصدارات غنائية منفردة منوعة.