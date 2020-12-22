هنا إبراهيم يسري: «منتاش بعيد» رسالتي لوالدي.. وأخطط لمشروعات غنائية

أكدت الفنانة هنا يسري، نجلة الفنان الراحل إبراهيم يسري، إنها لم تكن مخططة أن تكون أغنية «منتاش بعيد» التي أهدأتها لوالدها، أن تكون أول أغنية في مسيرتها الاحترافية.

وقالت هنا لـ«الوطن»: «قصة أغنية مانتاش بعيد، ولدت فكرتها قبل أيام من الذكرى السنوية لميلاد ورحيل والدي، بعد أن عرض علي الشاعر والملحن وليد الليثي كلمات الأغنية، وقال لي هذه الأغنية تحكي قصتك ورسالتك لوالدك، وفور ما سمعت لكلمات الأغنية أعجبت بها للغاية، وعلى الفور سجلتها في الاستوديو، وكانت في ذلك الوقت شخصية للغاية، ولم أكن أنوي نشرها على نطاق واسع».

وأضافت هنا يسري: «بعد فترة عرض علي المخرج والفنان نضال هاني، تصوير الأغنية بشكل احترافي، بطريقة الفيديو كليب، وأن تكون بسيطة فتحمست لفكرته، نظرا لكونه فنان مبدع، ولديه لمسات سحرية في الأغنيات التي يخرجها ويصممها، مثلما فعل من قبل مع الفنانة الكبيرة سميرة سعيد»، متابعة: «وشارك معنا مدير التصوير أمين إسماعيل الذي كان له إحساس رائع في زوايا التصوير، وقررنا خلال زيادة كوبليهات الأغنية لكي تخرج بشكل أغنية احترافية».

وعن مسيرتها الفنية خلال الفترة المقبلة، قالت هنا: «لم أكن أخطط في بداية الأمر أن تكون أغنية والدي أول أغنية في مسيرتي، فكانت هناك أغنية يفترض أن تطرح في أول يناير الماضي، ولكن تأجلت إلى أن طرحت إعادة توزيع أغنيتي بنت الجيران ودانس مانكي، والتي حققت نجاحا كبيرا وعرفت الناس بي».

وأضافت الفنانة الشابة: «حاليا أعمل على خطط غنائية جديدة، وهناك مشاريع غنائية مع الفنان محمد الشرنوبي والموزع إلهامي داهيمة، ولكن أهم ما أركز عليه حاليا هو توقيت طرح تلك الأعمال، وتسويقها بشكل جيد، ومع بداية عام 2021 سيكون هناك أكثر من عمل غنائي».