أوباما يتسبب في أزمة جديدة داخل الزمالك

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أن يوسف أوباما صانع ألعاب، دخل في أزمة مع مسؤولي النادي، بسبب رغبته في تعديل القيمة المالية لعقده، وشدد المصدر خلال تصريحات لـ«الوطن سبورت»، على أن يوسف أوباما، اجتمع مع إدارة الكرة بالقلعة البيضاء، خلال الساعات القليلة الماضية، ورحب بالتجديد للنادي، ولكنه اشترط الحصول على عقد فئة أولى مثل الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي. لمزيد من التفاصيل من هنا