رئيس التحرير

محمود مسلم

أوباما يتسبب في أزمة جديدة داخل الزمالك

كتب:

محمود فؤاد
03:15 م | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
يوسف أوباما

يوسف أوباما

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أن يوسف أوباما صانع ألعاب، دخل في أزمة مع مسؤولي النادي، بسبب رغبته في تعديل القيمة المالية لعقده، وشدد المصدر خلال تصريحات لـ«الوطن سبورت»، على أن يوسف أوباما، اجتمع مع إدارة الكرة بالقلعة البيضاء، خلال الساعات القليلة الماضية، ورحب بالتجديد للنادي، ولكنه اشترط الحصول على عقد فئة أولى مثل الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي. لمزيد من التفاصيل من هنا

اقرأ المزيد:

يوسف أوباما يسجل الهدف الثاني للزمالك في شباك الجونة

سيف زاهر يفجر مفاجأة: الأهلي يفاوض يوسف أوباما لاعب الزمالك

يوسف الحسيني عن أوباما: "أبيض في السياسة.. وكبيره مندوب علاقات عامة"

عاجل.. «كاف» يخطر الزمالك بالصعود لدور المجموعات بدوري الأبطال