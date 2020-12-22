الزراعة: مصر الدولة رقم 6 في تصدير البطاطس عالميا

رد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على تصريحات الغرفة التجارية فيما يتعلق بأن وزارة الزراعة عليها أن تستغل الإنتاج الكبير من محصول البطاطس، قائلا إن هناك جهودا كبيرة بُذلت في فتح أسواق جديدة للبطاطس، وتم تصدير مئات الآلاف من أطنان البطاطس في الوقت الحالي، وكانت البطاطس واحدة من المحاصيل القليلة في إنتاجها خلال السنوات الماضية، ولذلك كان هناك تشجيع بين المزراعين من أجل زراعتها في الفترة الماضية، لافتًا إلى أن مصر الدولة رقم 6 في تصدير البطاطس في العالم.

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن الوقت الحالي فرصة قوية من أجل التعاون بين وزارة الزراعة والغرفة التجارية من أجل العمل على وضع خطة بالتعاون مع الغرفة من أجل استغلال الأزمة الموجودة والتعامل معها بشكل كبير، مؤكدًا أن وزارة الزراعة دورها زيادة حجم الإنتاج والمعروض بالنسبة للمصريين، وظهر ذلك بشكل كبير في الكثير من المحاصيل المختلفة.

وتابع أن وزارة الزراعة نجحت أيضا في زيادة المعروض والإنتاج فيما يتعلق بمجال الإنتاج الداجني، وهذا ظاهر بشكل كبير في الأسواق من خلال الأسعار للدواجن المختلفة.

وأشار إلى أن مصر الدولة رقم 6 في تصدير البطاطس، ومن الطبيعي أن تتعرض لبعض الطوارئ أو الأزمات ولكن الاقتصاد المصري الزراعي مرن وقادر على التعامل مع الأزمات والتغيرات التي تطرأ، ومن المهم أن يحدث تعاون بين التجار والمزارعين من أجل إدخالها بشكل أكبر في التصنيع الزراعي وإيجاد حلول جديدة في الفترة المقبلة.

وكان حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة تجار الخضروات والفاكهة في الغرفة التجارية بالقاهرة، قد قال في تصريحات مع نفس البرنامج، إن هناك مشاكل عديدة تواجه المزارعين في الوقت الحالي، وخاصة صغار المزارعين وهي بيع محصوله من البطاطس في ظل زيادة الإنتاج بشكل كبير المتواجد في مصر، وقلة التصدير بشكل كبير بسبب جائحة كورونا.