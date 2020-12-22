مصر ضيف شرف وكمال القاضي محكما بالمهرجان الدولي لسينما المقهى بالمغرب

«السينما والمشترك الإنساني»، شعار الدورة الخامسة للمهرجان الدولي لسينما المقهى، الذي تحتضنه مدينة تازة المغربية، في الدورة الخامسة للمهرجان الدولي لسينما المقهى، من 28 إلى 31 ديسمبر 2020، بمشاركة مصرية متميزة، حيث تحل مصر ضيف شرف الدورة الرقمية، فضلا عن اختيار الكاتب الصحفي والناقد السينمائي كمال القاضي كعضو لجنة تحكيم.

يتضمن برنامج هذه الدورة الجديدة، التي تنظم عن بعد بشكل استثنائي هذه السنة، من طرف جمعية مهرجان سينما المقهى بتازة، مسابقة رسمية للأفلام القصيرة، بمشاركة 7 دول هي: فرنسا والعراق وسوريا والمغرب والجزائر وكردستان وليبيا، كما يتضمن أيضا ندوة فكرية يشارك فيها ويؤطرها، باحثون وخبراء وماستر كلاس وورشات تكوينية في مهن السينما والفنون الدرامية، وتكريمات لم تعهدها المهرجانات السينمائية المغربية من قبل.

تتبارى الأفلام العشرون، المنتقاة من طرف إدارة المهرجان، على ثلاث جوائز هي: الجائزة الكبرى، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة، وجائزة أفضل تشخيص، وذلك أمام لجنة تحكيم سباعية الأعضاء، يترأسها الناقد والصحفي السينمائي المغربي أحمد سيجلماسي، وتضم إلى جانبه كل من الناقد السينمائي والصحفي المصري كمال القاضي، والشاعر والمدير الفني للمهرجان الوطني للفيلم التربوي بفاس، الدكتور عبدالسلام المساوي، والإعلامية المغربية وفاء اليعقوبي، والمخرج العراقي المقيم بالديار البريطانية جمال أمين الحسني، والممثلة المغربية المقيمة بالديار الإيطالية خديجة عدلي، والمخرج ومدير مهرجان سوس الدولي للفيلم القصير بآيت ملول نور الدين العلوي.

وفيما يلي عناوين الأفلام المتبارية على جوائز الدورة الرقمية للمهرجان:

«عطيني فرصة» لإبراهيم مرعي سعد من ليبيا، «كريمو» لرفيق مبرك من الجزائر، «الإرادة الأخيرة» لمحمد درب من كردستان، «فانسان قبل منتصف النهار» لغيوم مانغي من فرنسا، «خرزة زرقا» لعبداللطيف حمزة كنعان و«تذكرة لجوء» لمحمد شامية من سوريا، «صفر» لإيمان خضير.

بالإضافة إلى «الطشت» و«كتم ضوضاء» لزيد شكر من العراق، «شرخ» لبلال الطويل و«العين» لهاجر رضواني و«سيكاتريس» لمحمد الشباني، و«قلق» لحمزة الزردوحي و«اكتئاب عميق» و«محنة» لنجيب الأسد، و«قسوة الحياة» لمحمد كريم أولمدني، و«جزيرة ليلى» لمصطفى الشعبي، و«أحلام مفقودة» لرشيد العماري، و«الموجة الأخيرة» لمصطفى فرماتي، و«كوكو كوكو» لحسن معناني من المغرب.