المخرج أحمد الجندي يتعاون مع الطفلة «ريما» في برومو «ماما دوت أم»

أعلنت قناة «Cbc»، طرح موسم جديد من برنامج «ماما دوت أم»، للإعلامية فاطمة مصطفى، ومن المُقرر انطلاقه خلال الأيام القليلة المُقبلة، إذ طرحت البرومو قبل أيام، وظهرت خلاله الطفلة «ريما» وهو تبعث رسالة مكتوبة إلى فاطمة مصطفى، تشكو فيها والدتها، بسبب بعض العادات التي تُمارسها بشكلٍ يومي، ما بين الأكلات التي تُفضلها وكذلك الرياضة المُفضلة لها وغيرها، إذ تناشدها بتناول مشكلتها والبحث لها عن حلول.

وكشفت «ريما» لـ«الوطن»، كواليس مشاركتها في البرومو، إذ وقع الاختيار عليها من قِبل المخرج أحمد الجندي، إذ أنها شاركت في اختبار تمثيل مع عشرات الأطفال، موضحة أنّ التصوير استغرق يومًا كاملًا، إذ أعربت عن سعادتها بأجواء التصوير والكواليس بين فريق العمل.

وكانت «ريما»، شاركت في البرومو الدعائي الأول، للبرنامج، قبل نحو عامين، والذي تم تصويره بفريق عمل آخر وتحت قيادة المخرج تامر محسن، حيث خطفت الأنظار بظهورها، وأشادت بها الإعلامية فاطمة مصطفى.

برنامج «ماما دوت أم» الذي تُقدمه فاطمة مصطفى، موجه لأفراد الأسرة بشكلٍ عام والأمهات بشكلٍ خاص، حيث يهتم المحتوى بالأطفال والأجداد، ويناقش قضايا مختلفة، لعلّ أبرزها المتعلقة بالتربية والصحة والسلوك والمشكلات التي تواجهها الأم مع أطفالها، وكذلك التحديات التي تواجه الطرفين بسبب التفاوت الكبير بين الأجيال.

وتحاول فاطمة مصطفى، من خلال البرنامج حل المشكلات كافة، التي تواجه الأمهات والأبناء، بداية من أول يوم ولادتهم وصولًا إلى فئة المراهقين.

يذكر أنّ الظهور الأول لـ«ريما» كان من خلال مشاركتها بفيلم تسجيلي «عن أطفال مصر.. والفرق بين المسلم والمسيحي»، والذي سبق وعُرض خلال فعاليات افتتاح مسجد «الفتاح العليم»، وكاتدرائية ميلاد المسيح، في العاصمة الإدارية الجديدة، مطلع شهر يناير عام 2019، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.