«اتحاد صيدلة سوهاج» يدخل «جينيس» بقياس السكر لـ4800 شخص في يوم 

نظم الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة سوهاج، حملة للتبرع بالدم والتوعية عن أهمية التبرع بشكل منتظم، تحت شعار «أنا متبرع مصري.. أنا متبرع دائم»، وذلك لسد حالة العجز من أكياس الدم وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وكذلك توعية الطلاب والمواطنين بأهمية التبرع بالدم.

صرح بذلك وليد الطاهر، رئيس مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة سوهاج، مضيفا أن الحملة استمرت عدة أيام بهدف نشر الفكرة، بجامعة سوهاج القديمة، لافتا إلى أن الحملة شملت أيضا توعية الأجيال الصاعدة عن فكرة التبرع بالدم بمدارس زويل الخاصة، لمدة يوم واحد، وأيضا في جامعة سوهاج الجديدة بمنطقة الكوامل، لمدة يومين، وكان ختام أيام الحملة في قرية عرب ساقلتة.

وأضاف الطاهر، أن جهود الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة سوهاج، أثمرت عن توعية 2561 شخصا، وجمع 140 كيس دم، موضحا أن الحملة هدفت أيضا إلى تحقيق الرؤية الاستراتيجية لـ"EPSF" وهي الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2030.

وقالت أسماء عادل، مسؤول التسويق بالاتحاد المصري لطلاب الصيدلة، إن الحملة لم تكن أول رؤية استراتيجية لـ"EPSF"، موضحة أن الاتحاد له العديد من الإنجازات، وقد حطم الرقم القياسي لموسوعة «جينيس» في قياس السكر في 24 ساعة لعدد 4800 شخص، وتوعية أكثر من 10 ألاف شخص، بالإضافة لحصوله على جائزة من المجلس القومي لنقل الدم عن أفضل منظمة طلابية لحملات التبرع بالدم، وجائزة من جامعة الدول العربية عن حملة التبرع بالدم في 2016.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة، هو منظمة غير حكومية وغير هادفة للربح، موجودة في أكثر من 35 جامعة علي مستوى مصر، وعضو كامل بالاتحاد العالمي لطلاب الصيدلة، الذي يضم 84 دولة في العالم، وتأسس الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة عام 1982، بهدف تعزيز دور الصيدلي في المجتمع.