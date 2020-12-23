غلق وتشميع حضانتين و6 بدرومات وورشة مخالفة في مدينة السادات

ذكر المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنَّه تمّ شن حملة لغلق وتشميع الوحدات المخالفة للنشاط المرخص لها في عدة مناطق بالمدينة، موضحاً أنَّ الحملة أسفرت عن غلق وتشميع حضانتين بالعمارات بالمناطق السكنية الـ6 و13، و6 بدرومات أسفل العمارات السكنية فتح أصحابها «صالات جيم» فيها بالمخالفة لشروط التخصيص بالمناطق «3، 7، 13»، وورشة تصنيع ألوميتال مخالفة بإحدى العمارات السكنية بالمنطقة الـ11.

وأوضح «منيع»، في بيان صادر اليوم، أنَّه تمّ تحرير محاضر للمخالفين ورفع عدادات الكهرباء وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مبينًا أنَّ الحملة جاءت بالتنسيق بين إدارات الأمن والتنمية والنظافة والتجميل بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة، مشددًا على ضرورة المتابعة الدورية لضبط المخالفين والخارجين عن القانون لمنع عودة المخالفات.