ضبط طالب طفل قتل زميله بطعنة في الصدر أمام مدرسة بالإسماعيلية 

ضبطت مباحث الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد سكر، طالب، 15 عامًا، اليوم، بتهمة طعن زميله بسلاح أبيض، ما تسبب في وفاته، على خلفية نشوب مشاجرة بينهما في مجموعة توقية بالمدرسة.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم أحمد الشناوي، مأمور قسم ثالث، بنشوب مشاجرة أمام مدرسة خاصة بالطريق الدائري بدائرة المركز، ووجود متوفي، وانتقل فريق بحث بإشراف العميد خالد حبيب، رئيس مباحث المديرية وضباط البحث الجنائى إلى مكان الحادث وتبين أن المتهم "أحمد.ع" 16 عامًا، طعن زميله المدعو "سيف محمد عبد الونيس" 15 عامًا، بسلاح أبيض وجرى نقله للمستشفى إلا أنه توفي متأثرا بإصابته.

وتمكن فريق البحث الجنائي بمشاركة النقباء "مروان منصور وأحمد المراكبي ومحمد النجار" معاونو مباحث قسم ثالث من القبض علي المتهم والتحفظ علي السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وأفادت التحريات الأولية أن مشادة وقعت بين الطفلين خلال حضورهما مجموعة تقوية داخل المدرسة، ووفقا لشهود عيان تطورت المشادة إلى مشاجرة بعد خروجهما طعن فيها الجاني زميله وتسبب في وفاته، فيما أكد أخرون أن المشاجرة نشبت بسبب معاكسة الجاني لشقيقة المجني عليه.

وبحسب شقيقة الضحية علي صفحتها بالفيس بوك، استدعت النيابة والدها للاستماع إلي اقواله، فيما طالبت زملائه ممن تواجدوا لحظة وقوع الحادث بالتوجه إلى النيابة العامة للإدلاء بأقوالهم.

وحررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، فيما تم التحفظ علي الجثمان لحين انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان السبب الرئيسي للوفاة.