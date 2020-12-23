تقرير: مصر تحافظ على التنوع البيئي بـ20 ألفا من الكائنات الحية (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي تقدمه الإعلامية منة الشرقاوي، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «مصر تحافظ على التنوع البيئي مع امتلاكها لأكثر من 20 ألف نوع من الكائنات الحية».

وجاء في التقرير أنّ البيئة الساحرة المتنوعة التي تملكها مصر في مختلف بقاعها، مهدت لتعايش كثير من الكائنات الحية البحرية والبرية في مأمن على أرضها، حيث تعد مصر موطنا لمجموعة واسعة من النظم البيئية والحياة البرية والمائية، وتتمتع بتنوع بيولوجي فريد.

وأضاف التقرير أنّه حسب التقرير الأخير لوزارة البيئة في مصر، تمتلك أكثر من 20 ألف نوع من الكائنات الحية، بينها 2302 نوع من النباتات المزهرة مثل القطن، ومنه 62 نوعًا متوطنًا ونوعان مهددان بالانقراض، بخلاف 110 أنواع من الثدييات، بينها 51 نوعًا مهددًا بالانقراض و109 أنواع من الزواحف، بينها 27 نوعًا مهددًا بالانقراض، و480 نوعًا من الطيور بينها 26 مهددًا بالانقراض.

وتابع التقرير أنّ هناك من 10 لـ15 نوعًا من الحشرات بينها 63 من الفراشات، و1000 من الأسماك، و800 من الرخويات والقشريات، ومصر تمتلك نصيبا كبيرا في التنوع البيئي، وهناك 110 أنواع من الثدييات، بينها 7 متوطنة مثل «العرسة المصرية، قط المستنقعات، الكبش الأروي»، و13 نوعًا من الحيتان والدلافين و1 من عروس البحر.

وأشار التقرير إلى أنّ القوارض تعد المجموعة الأكبر بين الثدييات الصغيرة، إذ تمثل 32 نوعا، وهناك 20 نوعًا من آكلي اللحوم، بينها 4 أنواع من الثعالب، وأكثر من 500 نوع من الطيور فيما تتنوع الزواحف والبرمائيات، ويوجد في مصر 109 منها، أهمها وأكثرها عرضة للانقراض السلحفاة المصرية والتمساح النيلي.

ويتعرض التنوع البيولوجي في مصر والعالم للعديد من التهديدات التي تتسبب في الفقد المستمر للأنواع وتدهور البيئات، ما دفع مصر منذ سنوات إلى تكثيف الجهود لحماية التنوع البيئي بقرارات صارمة وقوانين تهدف إلى حماية ثروتها الطبيعية، وما تملكه من مقومات ما زالت هي عنصر الجذب السياحي لكثير من هواة الطبيعة.