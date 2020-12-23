بعد تداول فيديو لسيدة تطارد الأطفال بالإسماعيلية.. مصادر: نفحص الفيديو

قالت مصادر أمنية أنّ أجهزة الأمن تفحص الفيديو الذي تم تداوله على صفحات السوشيال ميديا، حيث التقطت كاميرا أحد الهواتف المحمولة واقعة تظهر فيها سيدة يبدو أنها في العقد الثالث من العمر وتظهر عليها علامات الاضطراب النفسي والإعاقة الذهنية وعدم الاتزان، تجلس فوق أحد الأرصفة في هدوء مرتدية ثياب رثة وغطاء رأس قبل أن تقوم بشكل مفاجئ بمطاردة الأطفال وملاحقتهم أثناء خروجهم من المدارس وقت الظهيرة بأحد شوارع محافظة الإسماعيلية.

ظهرت السيدة أيضا وهي تعامل المارّة بعنف، الأمر الذي دفع المواطنين إلى تجاهلها وتجنبها متعمدين الابتعاد عنها، بينما سادت حالة من الذعر والخوف بين الأطفال الذين قاموا بالصراخ.

سباب وطعن ومطاردة

قامت السيدة بتوجيه وابل من السباب والشتائم للمارّة من أجل الحصول على سيجارة والتي ما إن حصلت عليها حتى ابتعدت عن الشاب دون أن تقدم على إيذائه، وكان الشاب الذي قام بتصوير الواقعة التي لم تتجاوز مدتها دقيقة ونصف الدقيقة يستقل "توك توك"، حيث قام بالتصوير أثناء سيره عن بعد خشية أن يلحق به ضرر إذا لاحظت السيدة ما يقوم به بينما حاول الشاب تهدئتها بقوله: "خلاص يا ستي روحي بقى وسيبي العيال في حالها".

الأجهزة الأمنية تفحص الفيديو

من جانبها أوضحت الأجهزة الأمنية أنه في حالة ثبوت صحة الفيديو ستخضع المتهمة للاستجواب أمام المباحث، لمعرفة أسباب لجوئها إلى هذه الحيلة خاصة أن وقائع الشكاوى تكررت ضدها وكان آخرها بلاغ عن تعرض شاب للطعن بمقص على يد السيدة، ولفتت إلى أن النيابة العامة ستستكمل التحقيق مع المتهمة في الشكاوى القديمة المقدمة ضدها ووقائع التهديد المنسوبة إليها في الفيديو المتداول.