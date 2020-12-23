بالتليفون والإيميل.. قدم شكوتك لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

أتاحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عددا من الآليات لتقديم الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء كسور مواسير المياه أو طفوحات الصرف الصحي أو قيمة الفواتير.

وتستعرض «الوطن» عناوين وأرقام تليفونات والإيميلات الخاصة بجميع الفروع التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بنطاق محافظة المنوفية؛ ليتمكن المواطن من تقديم شكواه بيسر وسهولة.

الفروع

* شبين الكوم

العنوان: شارع جمال عبدالناصر، بجوار موقف الباجور - قبلي.

التليفون: 2319939

الإيميل: shebin@mcww.com.eg

* أشمون

العنوان: شارع بورسعيد أمام مدرسة الصنايع.

التليفون : 3442155

الايميل: ashmon@mcww.com.eg

* قويسنا

العنوان: شارع السلام - آخر طريق جيهان.

التليفون: 2573138

الإيميل: quesna@mcww.com.eg

* بركة السبع

العنوان: البر الشرقي، شارع المدارس.

التليفون: 2994918

الإيميل: berket.elsaba@mcww.com.eg

* تلا

العنوان: شارع ترعة البتانونية - البر الغربي، بجوار شركة الكهرباء.

التليفون: 3790397

الإيميل:tala@mcww.com.eg

* الشهداء

العنوان: ميت شهالة – شارع جسر السمسمية.

التليفون: 2753231

الإيميل: shohada@mcww.com.eg

* منوف

العنوان: سرس الليان، بجوار مبنى الري.

التليفون: 3661409

الإيميل: menouf@mcww.com.eg

* سرس الليان

العنوان: شارع بورسعيد، أمام مستشفى سرس العام.

التليفون: 3353993

الإيميل: sers@mcww.com.eg

* مركز السادات

العنوان: الطرانة كفر داوود.

التليفون: 2640061

الإيميل: sadat-center@mcww.com.eg

* الباجور

العنوان: ش المقابر أمام مدرسه السلام الابتدائية

التليفون: 3884673

الإيميل: bagour@mcww.com.eg

تنفيذ خطة السلامة والصحة المهنية:

من جانبه، أكد المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أن الشركة تستمر في تنفيذ خطة السلامة والصحة المهنية، في اتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس «كوفيد - 19»، ضمن الخطة الاحترازية لتطهير وتعقيم المباني والإدارات المختلفة بالشركة.

وأشار «نجيب» إلى استمرار وضع خطة لتطهير وتعقيم المباني والإدارات المختلفة بجميع مواقع الشركة، التي شملت ديوان عام الشركة ودوواين الأفرع التابعة للشركة، ومراكز خدمة العملاء ومباني الإيرادات، وعدد من المحطات المختلفة.

وشدد رئيس شركة المياه والصرف الصحي، على إلزام المترددين على الشركة بجميع المواقع التابعة لها بارتداء الكمامة، شرط تقديم الخدمة، وذلك حرصا منهم على الصحة العامة للمواطنين.