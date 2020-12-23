دموع الندم.. ضبط شابين أوقعا بمراهقتين في علاقات محرمة بالدقهلية

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، بلاغين في توقيت متزامن، من فتاتين في عمر المراهقة، تتهمان شابين بالتغرير بهما ومعاشرتهما جنسياً، أحدهما وعد ضحيته بالزواج، والثاني قام بابتزاز ضحيته بصور عارية لها.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء رأفت عبد الباعث، إخطاراً من مدير مباحث المديرية، اللواء مصطفى كمال، بورود بلاغ إلى مركز شرطة الجمالية من أحد المواطنين، يتهم فيه خطيب ابنته السابق بالتعدي على ابنته جنسياً، ومعاشرتها معاشرة الأزواج، أثناء فترة خطبته لها.

وتوجه الأب، ويُدعى «م. م. أ.»، 34 سنة، إلى مركز الشرطة مصطحباً ابنته «ع.»، 16 سنة، واتهم خطيب ابنته السابق «"ع. أ. أ.»، 21 سنة، نجار، بالتعدي على ابنته جنسياً ومعاشرتها معاشرة الأزواج، خلال تردده على المنزل أثناء فترة الخطوبة بينهما.

وأيدت الفتاة مضمون ما جاء في بلاغ والدها، وأكدت أن خطيبها السابق قام بمعاشرتها أكثر من مرة برضاها، بعد أن وعدها بالزواج، وتمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط الشاب، وبسؤاله اعترف بمواقعة خطيبته السابقة برضاها.

وتم تحرير المحضر اللازم برقم 7541 لسنة 2020 جنح مركز الجمالية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

كما تلقى مدير أمن الدقهلية إخطاراً بورود بلاغ إلى مركز شرطة المنصورة من مواطن يُدعى «ص. ص.»، 56 سنة، عامل، وابنته «د.»، 16 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوي، يقيمان بإحدى قرى المركز، يتهمان فيه سائق توكتوك يُدعى «محمد أ. أ.»، 17 سنة، مقيم بذات القرية، بإجبار الفتاة المراهقة على ممارسة الجنس معه أكثر من مرة.

وأفادت المجني عليها بأن المتهم استغل صورة عارية لها أرسلتها إليه أثناء وجود علاقة عاطفية بينهما، وقام بابتزازها وطلب منها ممارسة الجنس معه، وبالفعل انصاعت الفتاة إلى رغبته، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط الشاب، وبفحص تليفونه المحمول تبين وجود صور الطالبة عليه.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي بدأت بمباشرة التحقيق، واستكمال الإجراءات القانونية.