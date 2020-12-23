«سم فئران ودواء المعدة» يتسببان في مصرع ربة منزل وشاب بالدقهلية

لقيت ربة منزل بقرية صهرجت الكبرى، التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، مصرعها اليوم الأربعاء، فور تناولها وجبة الغداء، بسبب وجود آثار سم للفئران في يدها، فيما لفظ شاب أنفاسه، بنفس المركز، ادعاء تناول مادة غير معروفة.

تلقي اللواء رافت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود إشارة من مستشفى ميت غمر المركزي، إلى مأمور مركز شرطة ميت غمر، يفيد بوصول سيدة جثة هامدة ادعاء تناول مادة سامة.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنها تدعي «فوقية ك. م.»، 50 سنة، ربة منزل، وبسؤال ابنها «محمود ف. ع.»، 27 سنة، عامل، أكد أن بعد انتهاء والدته من نظافة المنزل، وضعت سم الفئران، ثم حضرت لتناول وجبة الغداء قبل أن تغسل يديها، مما أدى إلى إصابتها بالتسمم.

وكشف تقرير مفتش الصحة عن إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، وتم تحرير المحضر رقم 13816 لسنة 2020 إداري مركز ميت غمر.

من جهة أخرى، تبلغ لمركز شرطة ميت غمر من المستشفى المركزي بوصول «محمد م. أ.»، 32 سنة، عامل، ومقيم بقرية «بشلا» دائرة المركز، جثة هامدة ادعاء تناول مادة غير معروفة.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلي مكان الواقعة، وبالفحص وسؤال شقيقه «محسن»، 27 سنة، حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات، قرر بأن شقيقه كان يعاني من مرض «جرثومة المعدة» وقام بتناول جرعة زائدة من الدواء، وعقب ذلك شعر بحالة إعياء، قام على إثرها بنقله إلى المستشفى، إلا أنه توفي عقب وصوله، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وورد في تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، قررت التصريح بدفن الجثة.