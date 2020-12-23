دار الثقافة بـ«الإنجيلية» تصدر «الميديا.. الإنسان والثقافة والمجتمع»

أصدرت دار الثقافة بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، كتابًا جديدًا بعنوان «الميديا.. الإنسان والثقافة والمجتمع»، للدكتور مجدي جرجس، مسؤول مكتب الشرق الأوسط بالمحفل العام للكنيسة المشيخية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويتناول الكتاب، دراسة تحليلية وعملية لقضية الميديا، ويطرح أمثلة من الواقع، ويستعرض تأثيرها على المجتمعات والثقافات الإنسان، والعوامل المختلفة التي تؤثر على كيفية قراءة الناس للميديا، والتأثير السيكولوجي والاجتماعي لها، والتأثير الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

ويضع الكاتب أيضًا دراسة وتحليلًا لألعاب الكمبيوتر، التي هي جزء هام من الميديا المعاصرة، وتأثير الميديا على الكنيسة، كما يتناول الكتاب تحليلًا ودراسة لأهم الأعمال الدرامية العربية والعالمية وعلاقتها بالواقع وتأثيرها عليه.

وقال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، إن إصدار مثل هذه النوعية من الدراسات، هو خطوة جادة في محاولة رصد التأثيرات الكبيرة للميديا على المجتمع ككل وعلى الكنيسة كجزء من المجتمع، مؤكدًا أن المكتبة العربية والمصرية على وجه التحديد، تحتاج لمثل هذه الدراسات لما لمسناه في السنوات الأخيرة من تعاظم لتأثيرات الميديا على كل الأصعدة.

وأكد الكاتب، أن هدف الكتاب هو إعداد الجيل الحالي والأجيال القادمة على تعلم قراءة الميديا بأنواعها وفهمها وتحليلها بحيث تكون لهم القدرة على الاستفادة منها واستخدامها، ومن ناحية أخرى تجنب أي تأثير سلبي لها في تشكيل المفاهيم البشرية أو تغيير هوية الإنسان.

وقال هاني لبيب، الكاتب ورئيس تحرير موقع مبتدا، في تقديمه للكتاب إن الكتاب يتعرض لقضية الميديا بشكل معلوماتي وتحليلي، مرتكزًا على العديد من الأمثلة العملية في مجالات الميديا المتعددة، مؤكدًا أن المكتبة المصرية تفتقد مثل هذه النوعية من الكتب التي يمكن تصنيفها باعتبارها مرجعًا رئيسيًّا لكل مهتم.