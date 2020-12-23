عاجل.. انهيار منزل في أسيوط وأنباء عن وجود أشخاص تحت الأنقاض

وقع قبل قليل حادث انهيار منزل بمنطقة الحمراء، خلف قسم شرطة ثان أسيوط، وسط أنباء عن وجود أشخاص تحت الأنقاض.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، بوقوع حادث انهيار منزل بمنطقة الحمراء، خلف قسم شرطة ثان أسيوط، وأنباء عن وجود ضحايا تحت الأنقاض.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم والحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث، وجاري المتابعة.