جامعة القاهرة تعلن أسماء رؤساء الاتحادات الطلابية بالكليات

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، اليوم، أسماء رؤساء الاتحادات الطلابية بالكليات ونوابهم، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية غدا الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.

رئيس جامعة القاهرة يوجه بضرورة تفعيل أنشطة طلابية ومسابقات «أونلاين» يستفيد منها جميع الطلاب

وقدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، التهنئة للطلاب الفائزين في الانتخابات الطلابية بالكليات، موجهًا بضرورة تفعيل أنشطة طلابية ومسابقات «أونلاين» يستفيد منها جميع الطلاب، خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، واختيار أفضل العناصر للاشتراك في المسابقات الداخلية والخارجية، مؤكدًا أن الجامعة ستقدم الدعم الكامل لاتحاد الطلاب وتقدم لهم التسهيلات التي يتطلبها دورهم الجديد.

الخشت: انحياز مجلس إدارة الجامعة لجميع الطلبة دون تمييز

الجدير بالذكر، أن الدكتور محمد عثمان الخشت، أكد في تصريحات سابقة، أن انحياز مجلس إدارة الجامعة لجميع الطلبة دون تمييز، وأن تعليم الممارسة الديمقراطية أهم مقاصد المجلس، لافتا إلى أن الانتخابات الطلابية بالجامعة التي أجريت اتسمت بالديمقراطية والحيادية وتمت في إطار من الشفافية والنزاهة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن اللائحة تنص على ضرورة مشاركة 50%+1 من الطلبة في العملية الانتخابية بالجولة الأولى، وفي حال عدم اكتمال النصاب تتم جولة الإعادة بنسبة 20%+1 من عدد الطلبة، مضيفًا أنه في حال عدم اكتمال النصاب بجولة الإعادة يكون من حق عميد كل كلية تعيين أمناء اللجان ومساعديهم.

الانتخابات الطلابية أجريت في 8 كليات بالجامعة

وأجريت الانتخابات في 8 كليات هي: «الحقوق، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، ودار العلوم، والهندسة، والزراعة، والصيدلة، والتمريض»، وذلك بعد حسم المقاعد الخاصة بعضوية اللجان في باقي الكليات بالتزكية.