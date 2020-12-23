الوزراء: نستخدم نفس عدد مستشفيات العزل في الموجة الثانية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل في الوقت الحالي، بعدد مستشفيات العزل الذي كان يعمل خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا ذاته، موضحًا أن عدد المستشفيات الكبيرة التي تستقبل المواطنين، سبب سيطرة الدولة على زيادة إصابات كورونا، مشددًا على أن أغلب الحالات بسيطة، لكن هناك حالات حرجة وصعبة مع زيادة إصابات كورونا.

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أنه بالنسبة للطيران المصري، فإن مصر حتى الآن تطبق إجراء مهم، وهو غير مسموح بدخول مصري أو أجنبي من خلال المواني البحرية والجوية، بدون عمل تحاليل تثبث خلوه من فيروس كورونا، وهذا إجراء مطبق حتى الآن، وهذا الإجراء أثبت نجاحه، وكل الحالات التي تدخل مصر لديها شهادة مثبتة، أنها خالية من الوباء، مشددًا على أن هذا الإجراء لم يتم إلغاؤه حتى الآن، ومازالت الدولة المصرية تعمل به لحماية الأراضي المصرية، من أي مصابين من الخارج.

وأشار إلى أن الطيران المصري، ما زال مفتوحا لدى الوجهات التي تعمل مصر معها، والوجهات التي توقفت هي الوجهات التي قررت الدول المسؤولة عنها غلق مجالها الدولي، والأسبوع المقبل لجنة الأزمات ستنظر في هذا الأمر، وإن كان يستدعي أي قرار سيتم اتخاذ قرار من عدمه في هذا الأمر.

حالات كورونا في مصر اليوم

وكانت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد قد كشفت عن حالات إصابات كورونا في مصر اليوم، والتي شهدت قفزة جديدة في الإصابات، حيث أعلنت عن تسجيل 911 إصابة، في ارتفاع كبير في الإصابات عما تم تسجيله أمس الثلاثاء، كما أعلنت عن دخول مصر في ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا.