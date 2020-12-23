غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية في حملة بطوخ

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع مديريتي الأمن والتربية والتعليم، حملاتها لغلق وتشميع سناتر الدروس الخصوصية بالمحافظة، حيث تمكنت من تشميع وغلق 4 سناتر بمدينة طوخ، مساء اليوم الأربعاء، في إطار مواجهة تفشي وانتشار فيروس كورونا، والقضاء على الدروس الخصوصية.

وقال الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إن المحافظة أطلقت حملات علي المراكز التعليمية منذ مارس الماضي، وأسفرت حتى الآن عن غلق وتشميع مايقرب من 450 مركزاً تعليمياً، منها 15 بمدينة بنها، و9 بالخانكة، و28 بشبرا الخيمة، 4 بمدينة طوخ، والتي تم حصرها من خلال مديرية التربية والتعليم، وبالتعاون مع الوحدات المحلية.

وأضاف الفيومي أنه فور ورود شكاوى من الأهالي بفتح سنتر للدروس الخصوصية، يتم فوراً رصد الأماكن وغلقها، وتحويل المدرسين بها إلى الجهات المختصة للتحقيق.

وأكد اللواء فخر الدين العربي، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، أنه تحررت محاضر رسمية لأصحاب المراكز والسناتر، ونبه عليهم بعدم تجميع الطلاب، حفاظاً على سلامتهم، مشدداً على أن الحملات مستمرة على مستوى المحافظة، لغلق جميع مراكز الدروس.

وفي وقت سابق، دشنت مدارس الشبان ببنها، بإشراف مصطفى عبد الحميد، الممثل القانوني للمدرسة، مبادرة تحت شعار "لا للدروس الخصوصية"، للمطالبة بعدم عودة أنشطة سناتر ومراكز الدروس الخصوصية تحت أي ظرف.

ووجهت المدرسة رسالة للطلاب وأولياء الأمور عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مناشدة بمقاطعة سناتر الدروس الخصوصية، واقترحت على الطلاب الاعتماد على قدراتهم وتحصيلهم الدراسي، وتفاعلهم مع التكنولوجيا الحديثة وبنوك المعرفة.

يذكر أن نيابة شبين القناطر قررت في وقت سابق إخلاء سبيل "مدرس"، يُدعى "م. أ."، يقيم بإحدى قرى المركز، بضمان مالي 5 آلاف جنيه، لمخالفتة قرار رئيس مجلس الوزراء، بمنع التجمعات وحظر الدروس الخصوصية، وذلك بعد ضبطه أثناء قيامه بإعطاء دروس خصوصية لعدد من الطلاب، وتحرر المحضر اللازم.