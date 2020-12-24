ممارس مساج الثعابين: نجوم الأهلي والزمالك يأتون للاستشفاء ولفوطة النار

قال صفوت سيد، ممارس علاج طبيعي بالثعابين والفوطة النارية، إن جلسات المساج بالثعابين منتشرة في أوروبا، لكنها جديدة في مصر، موضحا أنه يستخدم فوطة نارية على الظهر والمفاصل، وهذا يساعد في تحسين الدورة الدموية وعلاج اضطرابات المعدة والقولون، كما أن لها فوائد نفسية حيث تزيل التوتر ويتم تنشيط هرمون السعادة والاسترخاء وزيادة الثقة في النفس، موضحا أنه تخرج من كلية التربية الرياضية ولديه طبيب في المركز الاستشفائي يشرف على عمليات المساج.

صفوت: لاعبون من الأهلي والزمالك يحضرون للعلاج في المركز

وأضاف ممارس علاج طبيعي بالثعابين والفوطة النارية، في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن الثعابين غير ضارة أو سامة، وأنه متعاقد مع شركة تورد له الثعابين، مبينا أنها تقوم بنوع من المساج والاستشفاء، مشيرا إلى أن ملمس الثعبان الناعم يزيد من استرخاء الشخص، وتفرز لديه هرمونات السعادة، ووضح أنه ينفذ مساجا ولا يقدم علاجا، والمركز الخاص به مقام منذ 18 عاما، ويحضر إليه لاعبون من النادي الأهلي ونادي الزمالك من أجل الاستشفاء، ومن بينهم اللاعب حمدي فتحي وأيمن أشرف وفتوح وقفشة وحسين الشحات، وجميعهم لديه صور في المركز ومرفوعة على صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتابع «مش بنبيع هوا وأنا تخصصي في المساج، ويوجد 88 نوعا للمساج في العالم، ومش بأذي صحة الناس وبتجيلنا ناس كبار، وكان موجود مساج النار من سنين في الصين وفي سيناء»، ذاكرا أنه لديه ترخيص رسمي من الدولة بفتح مركز صحي، ولديه فرعان في أكتوبر وفي مدينة نصر، مضيفا «الموضوع آمن وبنشتغل بتعابين مصرية آمنة، الموضوع مش دجل ولاشعوذة واللاعبين بتيجي عندنا عشان تعمل الفوطة النارية وأنا مش بعالج حد أنا بعمل مساج فقط وواخد ترخيص كنادي صحي للمساج».