عميد تربية رياضية سابق عن مساج الثعابين: الناس هتضحك علينا بره

قال الدكتور مجدي حسين، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق السابق، إن هذا الكلام عن ما يعرف بـ مساج الثعابين هو أمر فيه خطورة شديدة على المواطنين، وقد يعرض بعض الأشخاص للوفاة.

وأكد «حسين»، أن الثعابين وسيلة علاج غير مذكورة في أي مرجع ولا في دول العالم المتقدم، ويجب وجود طبيب متعاقد يقوم بالاستشفاء وليس شخصا عاديا، موضحا أنه لا يجب علاج الأشخاص عن طريق الأندية الصحية، مشيرا إلى أنه يستخدم النيران من أجل المساج، وهذا قد يعرض الأشخاص للخطر، كما أنه لا يوجد تدليك بالولعة أو الثعابين، متابعا «الناس هتضحك علينا بره»، مبينا أن تعرض المواطن للخطر يتنافي مع الدستور المصري، مؤكدا أن التدليك بالثعابين أمر غير موجود وغير صحيح، فهذا يمكن أن يحرق المركز الصحي بالكامل، وتابع: «ممكن لعيبة الأهلي بيجوا يهزروا عنده والمفروض المسئولين يراقبوا الكلام ده لأنه بيسيء للمنظومة الرياضية والطبية في مصر».

عميد تربية رياضية: نجيب خنافس بقى وفيران

وأضاف عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق، في مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، «هنجيب خنافس وفيران والعلاج يبقى كده بقي، مفيش علم كده هل العلم خلص؟ نجيب تعباين نمشيها على ظهر الناس؟ العلم بيتطور كل ثانية نستخدم إحنا تعابين بقى، والتعابين دي بتبقى في السيرك بس، وبعدين إذا الشخص شاف التعبان ومات مين المسئول؟ ويجب محاكمة الطبيب المشرف على المركز جنائيا، وسحب ترخيص مزوالة المهنة في أسرع وقت».

لاعبو الأهلي والزمالك زبائن مساج الثعابين

وظهر ممارس المساج بالثعابين في تقارير صحفية التي أشار فيها أنه لديه مركز صحي في مناق أكتوبر ومدينة نصر ويعمل على إيجاد طرق جديدة الفترة المقبلة من أجل الاستشفاء بطرق جديدة غير التقليدية، وذكر أن لاعبي كرة القدم من النادي الأهلي ونادي الزمالك الرياضي يحضرون إلى مركز الاستشفاء الخاص به من أجل الحصول على خدماته خاصة مساج الفوطة النارية الذي يجعل الشخص يشعر بالاسترا والسعادة.