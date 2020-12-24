 لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة.. إحالة 3 سائقين للنيابة بسوهاج

حررت حملة أمنية بمرور سوهاج 403 مخالفة مرورية، كما أجرت تحليل مخدرات لـ 31 سائقا، بالتنسيق مع مديرية الصحة، تبين إيجابية 3 عينات وتم احالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بتنفيذ حملة مرورية علي الطرق الصحراوية والزراعية للحد من حوادث الطرق وتحقيق الانضباط المروري وضبط المخالفين من قائدي السيارات والمركبات، وأسفرت الجهود عن ضبط 403 مخالفة مرورية، وفي مجال سحب العينات العشوائية لتحليل المخدرات، تم سحب 31 عينة لسائقي سيارات الأجرة والنقل أسفرت عن إيجابية 3 عينات، لتعاطي "الحشيش، الترامادول".

وتمكن ضباط وحدة مباحث إدارة مرور سوهاج من ضبط سيارة ماركة سوزوكي بيضاء اللون ملاكي سوهاج "مطموسة رقمي الشاسيه والموتور" حيازة المدعو "عبد الفتاح.م.ا"، ( 32 عاما - حاصل علي ليسانس) ويقيم بناحية دائرة مركز دار السلام أثناء تواجده بوحدة مرور الكوثر.

وبعرض السيارة علي اللجنة الفنية تبين أنها رقمي الشاسيه والموتور مطموسة وتحمل لوحات محلية الصنع وغير منصرفة من الوحدة المختصة وبالاستعلام عن اللوحات المعدنية بوحدة مرور الكوثر تبين أنها مقيدة باسم المدعو "حماده.م.ذ" ويقيم بدائرة مركز دار السلام وتم تسليمها للمخزن، ولم تصرف حتي تاريخه وبالاستعلام عن طريق الحاسب الآلي للإدارة العامة للمرور عن السيارة لم يستدل علي بيانات مسجلة مما يرجح أن تكون السيارة مجهولة المصدر.

وبمواجهة المتهم قرر بأنه قام بشرائها من أحد الأشخاص يدعي "حماده.م.ذ" يقيم دائرة مركز دار السلام بموجب عقد بيع موثق منسوب صدوره لمصلحة الشهر العقاري مكتب دار السلام مقابل مبلغ 96 الف جنيه ونفي علمه بكونها مجهولة المصدر، وحررت المحاضر اللازمة، وتم الإحالة للنيابة العامة للتحقيق.