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محمود مسلم

عاجل.. إسقاط الجنسية عن غادة نجيب زوجة الهارب هشام عبد الله

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الوطن
09:21 ص | الخميس 24 ديسمبر 2020
مدبولى

مدبولى

أصدَر الدكتور مصطفى مدبولي رئبس مجلس الوزراء، القرار رقم 48 لسنة 2020، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن غادة محمد نجيب شيخ جميل صابوني من مواليد القاهرة، 3 فبراير 1970، سورية الجنسية أصلًا، وذلك لإقامتها العادية خارج البلاد، وصدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

ونُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وغادة نجيب هي زوجة الفنان الهارب هشام عبدالله، التي اعتادت الهجوم على الدولة بالباطل لصالح جماعة إرهابية. 

 

 

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