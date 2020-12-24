لتخفيض قيمة الفاتورة.. تركيب قطع موفرة للمياة بدور العبادة والمنازل

نفذت فروع الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي بالمحافظات مبادرة لتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بالمساجد الأهلية والكنائس والمنازل تنفيذا للبرتوكول المبرم بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان ممثلة في الشركة القابضة.

استخدام القطع الموفرة يقلل كمية المياه المتدفقة

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أهمية تركيب مثل هذه القطع الموفرة والتي من شأنها العمل على توفير كمية المياه المستعملة.

وأوضح رئيس الشركة أن استخدام القطع الموفرة يقلل كمية المياه المتدفقة عن طريق خلط كمية معينة من الهواء بالماء وبإعطاء نفس قوة الضغط دون أن تضعف قوة المياه ولكن بنسبة توفير كبيرة في المياه، وبالتالي يستطيع العميل أن يدخر من 30% إلى 50% من قيمة الفاتورة على مدار الشهر.

تركيب مجاني لأول 100 عميل يشتري القطع الموفرة

وأضاف أن الشركة أطلقت حملة «بيع القطع الموفرة» بالتنسيق مع الشركة القابضة للمياه وتركيب القطع الموفرة للكنائس والمساجد الأهلية والهيئات الحكومية بصفة مجانية وتمنح الشركة فرصة التركيب المجاني لأول 100 عميل في شراء القطع الموفرة بجميع فروع الشركة.

التنسيق مع الأجهزة التنفيذية

وأعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة البدء في تركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بالمساجد الأهلية والكنائس على مستوى محافظات القناة الثلاثة، لافتا إلى أنه جارٍ تركيب 4650 قطعة كمرحلة أولى على مستوى محافظات القناة بمعرفة لجان فنية متخصصة تم تشكيلها لهذا الغرض وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ووفقا لخطة زمنية محددة مع تحديد مسؤولي الصيانة الدورية لها بكل مركز ومدينة لضمان الحفاظ عليها من السرقة أو التلف.

خطة إستراتيجية لترشيد المياه

وأشار إلى أن القطع الموفرة لاستهلاك المياه بدور العبادة ستخفض استهلاك المياه بنسبة نحو 50% من الاستهلاك في المساجد الأهلية والكنائس ضمن الخطة الإستراتيجية لترشيد المياه واستغلالها بالشكل الأمثل حفاظا على موارد الدولة وتوفير تكلفة استهلاك المياه.

من جهته قال اللواء المهندس محمد بدري محمد دين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أنه جارٍ تركيب 4637 قطعة موفرة للمياه بالمساجد الأهلية والكنائس. وأوضح رئيس مياه سوهاج أن القطع الموفرة تساهم في ترشيد استهلاك المياه بنسبة تتراوح ما بين 40% إلى 50% وأنه تم اختيار دور العبادة لأنه يكثر استخدام المياه بها وأن تلك القطع توفر كمية كبيرة من المياه المهدرة.

تحديد مسؤولي الصيانة الدورية

وأكد المهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه البحر الأحمر أن تنفيذ هذه المبادرة وتركيب هذه القطع يوفر 50 % من المياه المستهلكه بالأماكن المستهدفة، لافتا إلى أن أعمال تركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة «المساجد الأهلية والكنائس» تتم وفقا لآلية وخطة زمنية محددة ومن خلال لجنة مشتركة تم تشكيلها من ديوان عام المحافظة والوحدات المحليه للمدن والشركة وذلك لسرعة الانتهاء من تركيب القطع مع تحديد مسؤولى الصيانة الدورية لها بكل مدينة لضمان الحفاظ عليها وعدم إهدار مياه الشرب.