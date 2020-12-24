جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول المرحلة الابتدائية محافظة الدقهلية

قال على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول تبدأ يوم 16 يناير للنقل وتبدأ بالصفين الرابع والخامس الابتدائي، وتنتهي بامتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي يوم 28 يناير 2021.

ووفقا لجدول امتحانات الفصل الدراسي الأول تبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي يوم السبت 16 يناير المقبل حتى الاثنين 18 يناير، والصف السادس الابتدائي يبدأ من يوم الأربعاء 20 يناير وحتى السبت 23 يناير.

من جهة أخري عقد مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية يعقد اجتماعا موسعا لمديري الإدارات التعليمية وموجهي العموم للاستعداد لامتحانات نصف العام الدراسي 2020/2021 بمدرسة ناصر المتميزة للغات حيث شدد على الالتزام بتنفيذ القرار الوزاري رقم 313 لسنة 2011 وتعديلاته, بشأن نظام التقويم الشامل .

وأكد عبد الرؤوف علي على ان الموجه الأول بالإدارة التعليمية مسئول مسئولية كاملة عن الإشراف وعلى تكليف المعلمين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والأمانة لوضع الامتحان.

وشدد على سرية الورقة الامتحانية والالتزام التام بالمواصفات المقررة والوزن النسبي لها وذلك وفق المعايير التي حددها المركز القومي للتقويم التربوي والامتحانات, و مراعاة الابتعاد عن الأمور السياسية والدينية ووضع نماذج للإجابة تتسم بالمرونة وتتضمن جميع الأفكار والإجابات الممكنة.

ووجه إلى متابعة المدارس والوقوف على مدى استعدادها لأعمال امتحانات نصف العام 2020/2021 وضرورة وضع جدول الامتحانات في مكان بارز وواضح لجميع التلاميذ , وكذا التأكيد على الانتهاء من أعمال الامتحانات العملي وسجلات أعمال السنة وتسليمها لكنترول المدرسة وتأمين أماكن وجود الأسئلة بما يضمن سرية الامتحانات و تأمين حجرة الكنترول الداخلي من أبواب ونوافذ وطفايات حريق وخلافة أو نقله في حجرة أكثر أمناً

وأشار إلى أن عملية تقدير الدرجات لصفوف النقل تتم في لجنة لا تقل عن ثلاثة أعضاء وتُخصص حجرة للتقدير بجوار الكنترول مع ملازمة مشرف التصحيح لعملية التقدير حتى الانتهاء منها، على أن يراعي الموجهين العدالة في توزيع أعمال التصحيح بين المدرسين .

واكد على الموجهين بأخذ نسبة الـ 10% بصفتهم الشخصية دون تكليف المعلمين بالقيام بذلك على أن يتم التوقيع في سجلات أمن المدرسة ودفتر الزيارات.