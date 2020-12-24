مشاهد تعكس حب أحمد البكري للزمالك: «جنب النادي ده وعمره ما همه أسامي»

توفي المستشار أحمد البكري رئيس نادي الزمالك، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بعدما خضع إلى العزل قبل مضي أسبوعين من شهر ديسمبر الجاري، وبعد 12 يومًا من إعلانه رئيسًا للجنة المؤقتة لنادي الزمالك.

تستعرض «الوطن» 10 معلومات عن المستشار أحمد البكري رئيس الزمالك المتوفي:

ـ يدعى أحمد البكري محمد حميدة رئيس بمحكمة استئناف القاهرة.

ـ نشأ أحمد البكري في محافظة الفيوم.

ـ تخرج رئيس الزمالك الراحل، في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1980.

مناصب قضائية رفيعة

ـ التحق أحمد البكري بعد التخرج بالنيابة العامة.

ـ تدرج رئيس نادي الزمالك في مناصب النيابة العامة، حتى أنه وصل إلى درجة محام عام أول.

ـ كان المستشار أحمد البكري نائبا لرئيس محكمة استئناف القاهرة، ثم رئيسا بمحاكم الاستئناف.

ـ تولى رئيس نادي الزمالك الراحل، أيضًا رئاسة محكمة جنايات الجيزة.

عضو اللجنة المعيّنة لإدارة الزمالك عام 2009

ـ تسلّم رئاسة نادي الزمالك في 30 نوفمبر 2020.

ـ عيّن رئيسا لنادي الزمالك بناء على قرار وزارة الشباب والرياضة بوقف مجلس إدارة نادي الزمالك، بالإضافة إلى إحالة أعضائه إلى النيابة العامة، وعليه تشكّلت لجنة برئاسته مهمتها تسيير أعمال النادي، عملًا بقانون الرياضة المصري ولائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك.

ـ منذ 12 يومًا أصيب رئيس نادي الزمالك بفيروس كورونا المستجد.

ـ أثناء مكوثه في العناية المركزة في المستشفى بعد إصابته بكورونا وقّع البكري على الشيكات الخاصة بمستحقات اللاعبين.

ـ كان المستشار أحمد البكري أحد أعضاء اللجنة المعيّنة لإدارة نادي الزمالك عام 2009، وكان الدكتور محمد عامر رئيس مجلس الإدارة حينها.

صور أحمد البكري مع حمادة إمام ورموز الزمالك

ـ البكري كانت تربطه علاقة بنجوم الزمالك القدامى، إذ نشرت ابنته قبل 7 سنوات عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة تجمعه بإسماعيل يوسف وحمادة إمام والمدرب مايكل ايفرت، في أثناء تكريم إسماعيل يوسف.

ـ جمعته صورة أخرى بالفنان هاني شاكر والمدرب ميشيل دى كاستال والدكتور محمد عامر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عام 2009، وصورة أخرى تجمعه برئيس النادي المعزول.

ـ أبرز تصريحاته فور توليه رئاسة الزمالك، مؤخرا، قال المستشار أحمد البكري، إن النادي كيان كبير لا يتوقف على أشخاص، ولن نسمح بانهيار فريق الزمالك، مؤكدا أن اللجنة المؤقتة جاءت من أجل أن تصحح مصير النادي خلال الفترة المقبلة، وأن مهمتها إصلاح ما أفسده الدهر.