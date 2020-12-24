ضبط موظف وعامل يتاجران في الحشيش بالدقهلية

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة شرق الدلتا، اليوم الخميس، القبض على موظف بشركة أسمدة، مقيم بدائرة مركز طلخا في محافظة الدقهلية، وعامل مقيم بنفس الناحية، لاتهامها بالإتجار في المواد المخدرة «الحشيش».

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة شرق الدلتا، تفيد بوجود شخصين يقومان بالإتجار في مخدر الحشيش، بدائرة مركز طلخا.

تم إعداد مأمورية، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز طلخا، وأمكن ضبط كل من «عنتر ع. ع. »، 38 سنة، موظف بشركة أسمدة في طلخا، مقيم قرية «ميت عنتر»، دائرة المركز، وبحوزته عدد 33 لفافة لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي 100 جنيه، وهاتف محمول.

كما تم ضبط «أحمد م. ع.»، 37 سنة، عامل، مقيم بشارع مجمع الرحمن بندر طلخا، وبحوزته عدد 27 قطعة حشيش، ومبلغ مالي 140 جنيهاً، وهاتف محمول، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارتهما غير المشروعة، والهاتفين المحمولين لتسهيل اتصالهما بعملائهما، والدراجة النارية للتنقل.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم برقم 15298 لسنة 2020 جنايات مركز طلخا، للعرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.

من جهة أخرى، ورد إلى مركز شرطة منية النصر المحضر المحرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، منطقة شرق الدلتا، يتضمن ضبط كل من «محمد أ. ش.»، طالب بكلية الصيدلة جامعة جنوب سيناء، مقيم قرية « ميت الخولي مؤمن»، دائرة مركز منية النصر، و«إبراهيم م. ع.

من جهة أخرى، ورد إلى مركز شرطة منية النصر المحضر المحرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، منطقة شرق الدلتا، يتضمن ضبط كل من «محمد أ. ش.»، طالب بكلية الصيدلة جامعة جنوب سيناء، مقيم قرية « ميت الخولي مؤمن»، دائرة مركز منية النصر، و«إبراهيم م. ع.

من جهة أخرى، ورد إلى مركز شرطة منية النصر المحضر المحرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، منطقة شرق الدلتا، يتضمن ضبط كل من «محمد أ. ش.»، طالب بكلية الصيدلة جامعة جنوب سيناء، مقيم قرية « ميت الخولي مؤمن»، دائرة مركز منية النصر، و«إبراهيم م. ع.»، بالمعاش، مقيم بندر منية النصر، لقيامهما بإدارة مركز تعليمي تحت مسمى «أكاديمية النيل للدراسات والتدريب للدراسات المتقدمة»، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، ويمارسان من خلاله نشاط منح دورات تعليمية وتدريبية لأقسام التمريض والتحاليل وفني بترول وفني حاسب وبرامج تدريبية للغة الإنجليزية، وتم ضبط جهاز كمبيوتر وطابعة وعدد من الشهادات المختلفة وأكلاشيهات أختام.