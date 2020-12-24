أستاذ علوم سياسية: ترامب غير مقتنع بخسارته انتخابات الرئاسة الأمريكية

قال الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري استات الأمريكية، إن الحزب الديمقراطي الأمريكي، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن لروسيا دور كبير في نجاحه في انتخابات عام 2016، ولا يركز الحزب في الوقت ذاته، على المجهود الذي بذله ترامب تجاه معاملات الولايات المتحدة تجاه دولة إيران برنامجها النووي، وكذلك معاملات أمريكا مع الصين، من أجل النيل من شعبية ترامب التي مازال يكنها له بعض مواطنين الولايات المتحدة.

ترامب غير مقتنع بالهزيمة

وأضاف «الخطيب» في مداخلة عبر برنامج التواصل عن بعد «زووم» في برنامج آخر الأسبوع المذاع على فضائية صدى البلد، أن أزمة الرئيس ترامب الحقيقية، هي عدم اقتناعه بالخسارة في الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس المنتخب الجديد جو بايدن ويتهم العملية الانتخابية بالتزوير، وترامب ليس رجل قانون، وهو يبالغ أحيانا في خسارته ووجود تزوير، مبينا أن التصويت الشعبي ذهب لصالح جو بايدن، والفارق كان بآلالاف المصوتين لصالح بايدن الرئيس الجديد المنتخب، الذي سيتولى المنصب في 20 يناير المقبل ليصبح الرئيس رقم 46 في تاريخ أمريكا.

ترامب وحديثه عن مصر

وأوضح الخطيب، أن الرئيس ترامب في حديثه الأخير حول استخدام مصر أموال المعاونة الأمريكية لشراء أسلحة روسية ومن دول أخرى كان يقصد به استمرار شعبيته خاصة أنه ألمح إلى نتيه للترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024 ويثبت ترامب من خلال هذه التصريحات أنه رئيس شعبوي يبحث عن مصالح الشعب الأمريكي وليس ديمقراطي وهذه الأحادث تشبه الأحاديث التي يرددها المواطن العادي ورجل الشارع الأمريكي وهم الأشخاص الذين يحاول ترامب كسبهم لصالح استعداد للمعركة الانتابية بعد 4 سنوات، فترامب يردد مثل رجال الشارع الأمريكي الذين يقولون أن يحصلون على أموال قليلة في الوقت الذي تقدم فيه دولتهم مساعدات مالية ضخمة إلى دول أجنبية.