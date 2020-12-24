بيج رامي: سعيد بالاستقبال الحافل وأتمنى مقابلة الرئيس السيسي

أعرب رامي السبيعي «بيج رامي»، الفائز ببطولة مستر أولمبيا، عن سعادته الكبيرة بالحصول على لقب مستر أولمبيا، وبالاستقبال الحافل من المصريين له، ويرى أنه لا يستحق كل هذا الاستقبال الحافل، لأن مصر بها القادرين على تحقيق هذا اللقب بعده، متمنيًا أن يلاقي الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة.

بيج رامي: هذه أكثر الصعوبات التي واجهتها في قبل البطولة

وأضاف «بيج رامي»، خلال لقاء مع كاميرا برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن أكثر ما واجهه من صعوبات ما واجهته مصر والعالم كله في الفترة الأخيرة بسبب أزمة فيروس كورونا، والتي جعلت له هناك الكثير من المصاعب، ولكنه تحدى نفسه، وكان سعيدًا بتحقيق هذا اللقب لإسعاد المصريين، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الجميع.

وتابع: أن مصر بها أفضل من بيج رامي بكثير، ولذلك يطمح بتطوير رياضة كمال الأجسام في مصر، ويكون هناك 100 من بيج رامي ليحصلون على لقب مستر أولمبيا خلال الفترة المقبلة، متمنيًا النجاح لكل لاعبي كمال الأجسام في مصر.

بيج رامي: مصر لديها شباب قادرين على التتويج بمستر أولمبيا

وأردف أن مصر بها شباب كثيرين قادرين على التتويج ببطولة مستر أولمبيا، خلال الفترة المقبلة، متابعًا: «أتمنى الجلوس مع أسرتي فترة لأني بعيد عنهم من أكثر من عام لهذه المباراة، وسأعمل على تنمية الرياضة لكمال الأجسام في الفترة المقبلة»

بيج رامي: نفسي أقابل الرئيس السيسي وأشرف صبحي محب للرياضة

وواصل أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي دائما على اتصال معه، ورجل محب للرياضة وداعم لكل الرياضات، ويعرض طوال الوقت خدماته بشكل كبير، مختتما حديثه بأنه يتمنى أن يواجه الرئيس عبد الفتاح السيسي