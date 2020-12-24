ضبط مزارع قتل موظفا أخذا بالثأر: تربص به أسبوعا وقتله أمام منزله

اعترف مزارع بتفاصيل قتل موظف، بالاشتراك مع نجل عمه «هارب»، بمركز ملوي بمحافظة المنيا ، حيث قرر المتهم بأنه ارتكب الجريمة بهدف الأخذ بالثأر من عائلة القتيل، لتسبب والده في قتل عمه منذ سنوات.

خلافات عائلية بسبب الثأر

ودلت التحريات ان عائلة المجني عليه، والمتهم، بينهما خصومة ثأرية منذ 11 عاما، وأشارت التحريات إلى أن المتهمين طاردا الضحية قبل تنفيذ الجريمة بأسبوع، لكنه كان يستنجد بالاهالي ويتمكن من الهرب منهما.

وأشارت التحريات، يوم الحادث إلى نجاح المتهمين في التربص للمتهم عقب خروجه من المنزل وأمطراه بالرصاص أمام أفراد أسرته.

حبس المتهم

وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الجريمة، وكلفت الطب الشرعي بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من المقدم أحمد رأفت، رئيس مباحث مركز ملوي، يفيد بقيام مسلحين، بإطلاق النيران على موظف، وإصابته بـ6 طلقات رصاص من بندقية، أسفرت عن مقتله فى الحال عقب تواجده أمام منزله.

تم تشكيل فريق بحث مشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالمنيا، وتوصلت جهوده إلى أن المجني عليه ينتمي لإحدى العائلات المرتبطة بخصومة ثأرية مع أفراد عائلة أخرى، وأن الواقعة بسبب الخلافات الثأرية، وخلال 24 ساعة، تم تحديد مرتكبي الجريمة وتبين أنهما عامل ومزارع «أبناء عمومة» ومقيمان بنفس قرية الضحية.

وتم استصدار إذن من النيابة العامة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وألقي القبض على المزارع.

وبمناقشته، اعترف بارتكاب الواقعة أخذا بالثأر، وقرر بقيامه والمتهم الهارب «ابن عمه» بالتوجه إلى محل إقامة المجني عليه مستقلين دراجة نارية، ولدى مشاهدته أمام محل إقامته، أطلق وابلا من الرصاص من بندقية آلية مما أسفر عن مقتله.

وتم ضبط السلاح المستخدم، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويكثف رجال المباحث جهودهم للقبض على المتهم الهارب.