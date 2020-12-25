ابتز زوج شقيقته بفيديو جنسي.. 18 تهمة لـ«كوشنر الأب» قبل عفو ترامب

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عفوا عن مجموعة كبيرة من أقاربه وأصدقائه قبل خروجه من منصبه بشكل رسمي، حيث شمل العفو 26 شخصية من بينهم تشارلز كوشنر، والد صهره جاريد كوشنر المتزوج من ابنته إيفانكا.

واجه كوشنر الأب الذي يعتبر قطبا من أقطاب العقارات في الولايات المتحدة الأمريكية، عددا من الاتهامات على مدار السنوات السابقة، ويعيد له العفو الذي أصدره ترامب، الحق في التصويت والمشاركة في هيئة المحلفين، وفقا لما نشرته شبكة «BBC».

اتهامات عديدة طاردت كوشنر الأب، بداية من التهرب الضريبي، مرورا بتمويل الحملات الانتخابية والتلاعب بالشهود، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة عامين في 18 تهمة، ولكنه أقر بالذنب في 16 تهمة فقط، وقضى فترة الحكم في سجن فيدرالي بولاية ألاباما، بالإضافة إلى 10 أشهر إضافية في منزله.

وفي 2004، فرضت لجنة الانتخابات الفيدرالية غرامة قدرها 40 ألف دولار على رجل الأعمال الأمريكي بسبب مساهمة شركته في الحملات السياسية للحزب الديمقراطي، دون أن يكون لديه تفويضا لذلك.

وكان سجل «كوشنر» حافلا بجرائم غير أخلاقية تجاه عائلته، حيث استأجر عاهرة لتقوم بإغواء زوج شقيقته وليام شولدرز، وصورهما بالفيديو حتى يضغط على صهره الذى كان يتعاون مع السلطات ضده، وبالفعل أرسل الفيديو إلى شقيقته، وقدم «شولدرز» الفيديو إلى النيابة العامة التي استجوبت الفتاة وشهدت ضد رجل الأعمال الأمريكي.

وقال كريس كريستي، الذي كان مدعيا عاما في محاكمة «كوشنر» عام 2000، «هذه واحدة من أكثر الجرائم البغيضة والمثيرة للاشمئزاز التي تعاملت معها».

وتحدث «كوشنر»، عن فترة سجنه في مقابلة سابقة عام 2007، قائلا «كانت أكبر عقبة واجهها على الإطلاق لكنها أعطتني فرصة لتعلم الكثير عن نفسي».