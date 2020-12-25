تفاصيل التمويل متناهي الصغر ببنك الإسكندرية.. السداد عبر منافذ «فوري»

أعلن بنك الإسكندرية عن إتاحة خدمة سداد أقساط التمويلات متناهية الصغر من خلال منافذ فوري، التي تتجاوز 150 ألف نقطة سداد، دون الخضوع لأي مصاريف إيداع، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.

وتستعرض «الوطن»، في ذلك السياق، التفاصيل الكاملة للتمويلات متناهية الصغر من بنك الاسكندرية، في إطار الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

تفاصيل التمويل متناهي الصغر للأفراد من بنك الاسكندرية

ـ مدة التمويل تصل إلى 24 شهرا.

ـ قيمة التمويل تصل إلى 50 ألف جنيه.

ـ يتطلب وجود ضامن عند الحصول على التمويل.

ـ عمر العميل يتراوح ما بين 21 و65 عاماً.

ـ الحد الأدنى لمدة العمل سنة واحدة على الأقل.

المستندات المطلوبة

ـ صورة من بطاقة الرقم القومي.

ـ صورة من عقد الإيجار أو التمليك باسم العميل والدالة على ملكية أو إيجار مقر النشاط.

ـ مدة العقد لابد أن تكون سارية حتى انتهاء مدة التمويل.

ـ فاتورة مرافق حديثة «غاز، كهرباء، تليفون» لا يتعدى تاريخها 3 أشهر.

تفاصيل التمويل متناهي الصغر للشركات من بنك الإسكندرية

ـ تمويل مخصص لتمكين المشاريع متناهية الصغر من خلال توفير التمويل اللازم لتنمية الاعمال.

ـ مدة التمويل تصل إلى 24 شهرا.

ـ قيمة التمويل تصل إلى 100 ألف جنيه.

ـ عمر العميل يتراوح ما بين 21 و65 عاماً.

ـ الحد الأدنى لمدة العمل سنة واحدة على الأقل.

المستندات المطلوبة

ـ صورة من بطاقة الرقم القومي.

ـ سجل تجارى ساري.

ـ صورة من البطاقة الضريبية.

ـ صورة من عقد الإيجار أو التمليك باسم العميل والدالة على ملكية أو إيجار مقر النشاط.

ـ مدة العقد لابد أن تكون سارية حتى انتهاء مدة القرض.

ـ فاتورة مرافق حديثة «غاز، كهرباء، تليفون» لا يتعدى تاريخها 3 أشهر.