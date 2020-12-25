ألمانيا تعتقل لاعب كرة قدم تركي بتهمة تأسيس منظمة إجرامية

كشفت صحيفة «جمهورييت» التركية المعارضة، أن لاعب الكرة التركي، دينيز ناكي، الذي لعب مع فريق «آمدسبور» التركي بديار بكر لفترة من الوقت، محتجز منذ 6 أشهر بتهم مثل الابتزاز وتهريب المخدرات.

وبحسب صحيفة «فيلت» الألمانية، فإن دنيز ناكي، الذي سبق له اللعب في الدوري الألماني الأول لكرة القدم، أسس وقاد منظمة إجرامية من أجل الربح وتم اعتقاله لهذا السبب.

من جانبه، أكد المتحدث باسم مكتب المدعي العام في آخن، جان بالتازار، أنه تم اعتقال شخصين بتهمة إنشاء منظمة إجرامية دون ذكر أسماء، مشيرًا إلى أن هناك نتائج تشير إلى تعاطف هؤلاء الأشخاص مع «منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية».

من جانبها، أوضحت شرطة ولاية شمال الراين وستفاليا، أنها تشتبه في أن المنظمة التي أسسها «ناكي» كانت تمول حزب العمال الكردستاني، إلا أنها شددت أنه لا يمكنها حتى الآن تأكيد ما إذا كانت الموارد المالية مخصصة لهذا الغرض.

ولد دينيز ناكي في ألمانيا، ولعب في صفوف فريق «إف سي سانت باولي» الألماني، و«إس سي بادربورن» قبل انضمامه إلى نادي الأنشطة الرياضية «آمدسبور».

جدير بالذكر أنه سبق أن حُكِم على دينيز ناكي منذ 3 سنوات بالسجن لمدة عام واحد و6 أشهر و22 يومًا في تركيا، بتهمة الدعاية لــ«منظمة إرهابية»، كما أوقف اتحاد كرة القدم التركي، دينيز ناكي من ممارسة كرة القدم نهائيا بسبب «التمييز والدعاية الإيديولوجية».

وبحسب تقرير سابق لدويتشه فيله، فقد سبق وتعرض دينيز ناكي، للعداء والتهديد والضرب، كما تعرض لإطلاق نار، في ألمانيا.

وذكر موقع «تسايت» الألماني إن «ناكي» هو حاليا أكثر لاعب محترف في أوروبا معرض للخطر، «فهو من أعداء الدولة بالنسبة لأردوغان لأنه يؤيد بقوة حقوق الأكراد، الذين يشن عليهم الرئيس التركي حربا في جنوب شرق البلاد».