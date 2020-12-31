حصاد الداخلية 2020.. القضاء على 55 من أباطرة الجريمة و60 ألف بلطجي

ساعات قليلة وينتهى عام 2020، وهو الذي شهد اضطرابات شتى في مختلف أنحاء العالم، خاصة مع توغل انتشار فيروس كورونا، وما تبعه من متغيرات عديدة على المستويات كافة، في مختلف بلدان العالم، لكن خلال تلك الفترة سجلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نجاحات أمنية غير مسبوقة فى مواجهة الجرائم الجنائية، تنفيذا لتوجيهات الوزير اللواء محمود توفيق، الذي أمر باستمرار الحملات الموسعة على بؤر الجريمة، وزيادة معدلات ضبط الجرائم، واستمرار مواجهة الخارجين على القانون.

مقتل 55 عنصرا إجراميا في مواجهات أمنية

خلال عام 2020، استهدفت الوزارة من خلال قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، العناصر الإجرامية شديدي الخطورة من المسجلين خطر ومعتادى ارتكاب الجرائم، وخلال مواجهات أمنية موسعة، وتبادل لإطلاق النيران.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من قتل ما لا يقل عن 55 عنصرا اجراميا شديد الخطورة، عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات، كان أبرزهم 3، عقب تبادل لإطلاق النيران مع قطاع الأمن العام في بورسعيد كما لقى أخطر مجرم في سوهاج، وهو يحيى كامل عبدالنعيم، والذى أطلق على نفسه لقب «خط الصعيد» مصرعه، بعد تبادل لإطلاق النار مع القوات بالمحافظة؛ إذ تبين من التحريات أنه هارب من أحكام بلغت جملتها ما يقرت من 300 سنة سجن.

كشف غموض 3000 جريمة قتل وسطو

كما تمكنت أجهزة البحث الجنائي في مختلف مديريات الأمن، من كشف غموض ما يزيد على 3000 جريمة خطف وقتل وسرقة بالإكراه وحرق عمد وانتحال صفة بإجمالي 5000 متهم، وضبط نحو 60 ألف قطعة سلاح ناري غير مرخصة، بحوزة 45 ألف متهم، وما يزيد على 100 ألف من الذخائر الحية، بالاضافة إلى 70 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، و80 ألف قطعة سلاح أبيض، و800 تشكيل عصابي ضموا 2200 متهما، ارتكبوا 1800 حادث.

وخلال الحملات التى استمرت على مدار العام، ضبط 60 ألف متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، ونفذ قطاع الأمن العام ما يقرب من 17 مليون حكما قضائيا.

القبض على 90 ألف تاجر مخدارات

ووجهت الأجهزة الأمنية ضربات موجعة لأباطرة المخدرات، وضبطت 600 ألف قضية مواد مخدرة، و90 ألف تاجر مخدرات ومتعاطي، وبحوزتهم كميات من البانجو المخدر، وزنت 20 طنا بانجو و30 طنا حشيش، و400 كيلو هيروين، تبلغ قيمتها نحو مليار ونصف المليار جنيه.

ومن أبرز تلك الضربات، ضبط حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول إلى ميناء دولة أخرى، وصولا إلى ميناء دمياط البحري ترانزيت، ومشمولها المستندى ألواح خشبية، وإخفاء أصحاب الشأن كمية كبيرة من مخدر الحشيش ضمن مشمولاتها، ضمت 30 ألف طربة لمخدر الحشيش، وزنت جميعها 6 أطنان، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ480 مليون جنيه.