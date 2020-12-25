رئيس النيابة الإدارية ينعى لاشين إبراهيم: أفنى حياته في خدمة الوطن

نعى المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.

وقال المنشاوي، في بيان صادر عن النيابة الإدارية، «ببالغ الحزن والأسى، ينعى المستشار عصام المنشاوي- رئيس هيئة النيابة الإدارية بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جموع السيدات والمستشارين أعضاء النيابة الإدارية، وفاة رمز من رموز العدالة المصرية وقامة كبرى من قامتها ممن أفنوا حياتهم في خدمة الوطن، المستشار لاشين إبراهيم - نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان».