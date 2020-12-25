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انفجار هائل يضرب ناشفيل الأمريكية وتصاعد الدخان «صور»

كتب:

حسن رمضان
04:41 م | الجمعة 25 ديسمبر 2020
تصاعد الدخان من مكان الانفجار

تصاعد الدخان من مكان الانفجار

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن انفجارًا قويًا هز وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، دون ورود أنباء عن إصابات حتى الآن، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«ناشفيل» هي عاصمة تينيسي، وتأسست المدينة في عام  1779، كما تقع المدينة  على نهر «كمبيرلاند» شمال الولاية.

من جانبه، ذكر موقع «فوكس 17» الامريكي، أن إدارة حرائق «ناشفيل» وشرطة تواجدت في مكان الانفجار.

وأظهر فيديو نشره الموقع الأمريكي تصاعد الدخان من مكان الانفجار، فيما لم ترد حتى الآن أي أنباء عن وقوع إصابات جراء الانفجار.

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