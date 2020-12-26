لو بتدور على مشروع.. العمالة المطلوبة والتكلفة لإقامة إنتاج مربى البلح

قد يطمح البعض للبدء في مشروع صغير يهدف لإنتاج مربى البلح ومرملاد البلح التي يحرص الجميع على تناولها على مدار العام كونها لا ترتبط بموسم بعينه، وعليه تستعرض «الوطن» في التقرير التالي دراسة الجدوي الخاصة بالمشروع وفقا لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

دراسة الجدوي لمشروع إنتاج مربي البلح

أهداف مشروع إنتاج مربي البلح

- تصنيع مربى ومرملاد التمور والاستفادة من فائض الكم المتزايد في إنتاج التمور خاصة الأصناف التي لا تتحمل البقاء طويلا بحالة جيدة تحت ظروف الحفظ العادية.

- فتح المشروع آفاقا جديدة للشباب للعمل في هذا المجال خاصة في المناطق الريفية أو البدوية حيث تكثر زراعة النخيل.

منتجات مشروع إنتاج مربي البلح

- مربى التمر من عصير التمور من البلح السيوي أو الزغلول .

- المرملاد من البلح السيوي أو الزغلول .

خطوات الإنتاح والمعدات المطلوبة لمشروع إنتاج مربي البلح

- جهاز تركيز تحت تفريغ.

- منضدة للفرز والتعبئة .

- ميزان .

- خزان .

الخامات المطلوبة لمشروع إنتاج مربي البلح

- مستخلص عصير التمور.

- التمر الطري.

- مادة البكتين التجارية.

- حامض الستريك ( ملح الليمون) .

-سكر.

مساحة مشروع إنتاج مربي البلح

يلزم المشروع مساحة 80 مترا مربعا ومزودة بالمستلزمات الخدمية من طاقة كهربية ومصدر لمياه وصرف صحي بمواصفات جيدة.

العمالة المطلوبة لمشروع إنتاج مربي البلح

يتميز المشروع بإيجاد فرص عمل لشباب الخريجين بالإضافة إلى العمالة الحرفية ويحتاج المشروع إلى حوالي 7 أفراد.

التسويق والمبيعات لمشروع إنتاج مربي البلح

يمكن التسويق من خلال تجار الحملة - محلات السوبر مراكت - صناع الحلويات - معارض تسويق المواد الغذائية .

الأرباح السنوية لمشروع إنتاج مربي البلح

- السنة الأولى: 97663 .

- السنة الخامسة: 196536 .

رأس المال العامل لمشروع إنتاج مربي البلح

تكلفتها 94414 جنيها.

رأس المال الثابت لمشروع إنتاج مربي البلح

تكلفتها 170600 جنيه.