ساموزين يطلق «حورية في جزيرة» ويشوق جمهوره لعام 2021 .. (فيديو)

طرح النجم ساموزين، أغنيته الجديدة «حورية فى جزيرة»، عبر المنصات الإلكترونية المختلف وقناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، إستعدادا لاطلاق البومه الغنائي الجديد

وجاءت أغنية «حورية فى جزيرة»، من كلمات محمود شوقي، وألحان معتز أمين، وتوزيع أسامة عبد الهادي، والأغنية تشويق من ساموزين لجمهوره استعدادا لقدوم عام 2021.

وتقول كلمات الأغنية

حورية في جزيرة

وش الغزال لو بان و ظهر

في أي مكان

علطول بيعمل قلابان ياللي

اترسم عودك

عاشقك ي منجايه

دي عنیکي

نجمایا

عساك ي نحلايه

بيسيل

على خدودك

ي ساكنة في العالي

حتت یاقوت غالي

کعبك كمان عالي

ع الحلوين عديتي

طارحة الخدود تفاح

عطرك طاغي و فواح

و أنا في الجمال لماح

بالحسن إتحليتي

فيكي القوام ملحوظ ي أجمل

من الفيروز

ضحكة عنيكي كنوز

ي سمو الأميرة

معاليكي سحراني منك

مفيش تاني

شهدك دا روحاني

ي حورية في جزيرة

حتت یاقوت غالي

کعبك كمان عالي

ع الحلوين عديتي

طارحة الخدود تفاح

عطرك طاغي و فواح

و أنا في الجمال لماح

بالحسن إتحليتي

يذكر أن آخر ألبومات سامو زين كان بعنوان "لو عمرى يرجع"، والذى طرحه في عام 2018، والألبوم كان يحتوى علي أغاني " لو عمري يرجع" ، " أول ما تبتسميلى" ، "الزير"، "حب احلي سنين" ، " قلبى عليك بيكلمني"، "الإسطوانة المشروخة"، "هو ده حبيبي"، " ولا حد يوصله"، وطرح الالبوم مع المنتج محسن جابر بشركة مزيكا

جدير بالذكر ان سامو استغل الفترة الماضية التى انتشر فيها وباء كورونا المستجد كوفيد 19، وسافر الى دولة المانيا من اجل وضع اللمسات الاخيرة على عدد من أغنياته الجديدة المقرر طرحها خلال العام الجديد 2021.