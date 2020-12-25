إزالة خطوط الضغط العالي أعلى 11 منطقة عشوائية بشبرا الخيمة لتطويرها

يستقبل اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، غدا السبت، المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، لتفقد منطقة الضغط العالي بحي شرق شبرا الخيمة، لإعلان تطوير المنطقة بعد سنوات طويلة عاشها أهالي 11 منطقة عشوائية غير آمنة بنطاق الحي شرق، أسفل خطوط الضغط العالي، بطول 6 كيلومترات، وسط استغاثات قاطني المنطقة، دون تدخل المسؤولين، حيث تم وضع خطط لتطوير تلك المناطق، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويستعرض «الوطن» خطة المحافظة والإسكان لتطوير المنطقة في ضوء الزيارة المرتقبة..

- تتضمن الخطة إحلال كابلات الضغط العالي الهوائية المارة أعلى 11 منطقة بحي شرق شبرا الخيمة بأخرى أرضية بتكلفة 750 مليون جنيه، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، وصندوق تطوير المناطق العشوائية، ومحافظتي القاهرة والقليوبية.

- تبدأ الكابلات من محطة توليد شمال القاهرة وتنتهي بمحطة هليوبوليس، وتم تحديد المسار الأرضي بتلك الكابلات، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، حيث إن تاريخ الكابلات بالمدينة يعود لعام 1968 وقام السكان بالتعدي على الحرم الخاص بها تباعا.

- تشمل مناطق خلف نادى البلاستيك وإبراهيم لطفي وعزبة سليم وعزبة الصعايدة ومدينة السلام والفتح والفير وبهتيم وعزبة المرجوشي ومساكن إسكو وعزبة العرب.

- تتم الخطة من خلال الخريطة القومية للمناطق العشوائية غير الآمنة، ويقطنها حوالي 5700 أسرة، تعيش أسفل خطوط الضغط العالي الفائق بطول حوالي 6 كيلومترات.

من جانبه، أوضح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه تم حصر سكان المناطق أسفل الكابلات لإنقاذهم من خلال المشروع، مشيرا إلى أن التطوير سيشمل المنطقة بالكامل وإعادة توطين السكان مع تطوير البنية الأساسية لموقع المشروع وتحسين المرافق والخدمات اللازمة.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية ووزارة الكهرباء ومحافظة القاهرة لإحلال كابلات الضغط العالي الهوائية المارة أعلى 11 منطقة بحى شرق شبرا الخيمة باخرى أرضية بمسار لآخر داخل حدود محافظة القاهرة بتكلفة 750 مليون جنيه، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء وصندوق تطوير المناطق العشوائية.

وأكد المحافظ أنه مع الانتهاء من تحويل الضغط العالي لكابلات أرضية ستصبح القليوبية خالية من المناطق غير الآمنة.