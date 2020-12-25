تباين في قرارات إيبارشيات الكنيسة الأرثوذكسية حول قداسات عيد الميلاد

تباينت مواقف إيبارشيات الكرازة المرقسية، حول طريقة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد طبقا لتقويم الكنائس الشرقية يوم 7 يناير، والذي يشهد إقامة قداسات العيد كالمعتاد حسب الاعتقاد المسيحي ليلة 6 يناير.

وفيما قررت عدد من الإيبارشيات بناء على تفويض من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إلغاء الحضور الشعبي والاكتفاء بإقامة قداسات العيد بحضور الكهنة والشمامسة فقط، قررت إيبارشيات أخرى إقامة القداسات بأعداد محددة، ونفس الأمر بالنسبة لعيد الغطاس الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم 19 يناير المقبل، وذلك في ظل إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

إيبارشية الشرقية تلغي الحضور الشعبي

وأعلن الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر، أنه تقرر استمرار صلوات القداسات في الكنائس بالحجز على أن يكون فرد على كل دكة وتقتصر صلوات قداسي عيد الميلاد وعيد الغطاس على الكهنة والشمامسة فقط، وإلغاء حفل رأس السنة وحفل العيد صباحا، ويقتصر استقبال التهاني بعيد الميلاد المجيد عبر الهاتف، مع إيقاف خدمة مدارس الأحد والأنشطة الكنسية والاجتماعات والرحلات على أن يتم بث الخدمات عن طريق الإنترنت ووسائل التواصل، وتقتصر صلاة الثالث وقداس الأربعين على أسرة المتوفى وتقام في الكنيسة، كما تمنع صلوات الحميم والزيارات المنزلية ويتم الافتقاد سواء بالتليفون أو وسائل التواصل الاجتماعي.

الأنبا إسحق يقصر الاحتفال على الصلوات في طما

وفي إيبارشية طما بمحافظة سوهاج، قرر الأنبا إسحق، أسقف الإيبارشية نظرا لزيادة أعداد الإصابة بكورونا وحرصا من الكنيسة على سلامة الشعب وحياتهم، استمرار فتح الكنائس أمام الأقباط طوال الوقت، واستمرار صلوات القداسات بكنائس الإيبارشية مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية، وقصر احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد على إقامة صلوات القداس الإلهي فقط مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية، وقصر المشاركة في صلوات الجنازات على أسرة المتوفى فقط، وغلق جميع قاعات العزاء بالإيبارشية، والتشديد على ارتداء الكمامة كشرط لدخول الكنيسة كما يراعى التباعد بين المصلين.

وفي إيبارشية الإسماعيلية، قرر الأنبا سارافيم أسقف الإيبارشية عدم حضور الأقباط أي من قداسي عيد الميلاد وعيد الغطاس وأن تكون الصلوات قاصرة على الكهنة فقط نظرا لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا وحرصا على سلامة الجميع.

أسقف القوصية: نتابع الوضع لتحديد طريقة الاحتفال

وفي إيبارشية القوصية بأسيوط، أعلن الأنبا توماس أسقف الإيبارشية، أنه في إطار متابعة الوضع الصحي وتجنبا للتجمعات، تقرر إلغاء الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية والاكتفاء بالقداسات الصباحية، واستمرار إقامة القداسات بنسبة حضور لا تتعدى 10% من استيعاب الكنيسة وتقوم كل كنيسة بتنظيم حضور القداسات للشعب حسب ظروف واستيعاب كل كنيسة مع الاحتفاظ بالمسافة الآمنة بين جميع المصلين، وقال الأسقف: «نحن نتابع الوضع العام ونتدارس ما يجب اتخاذه من إجراءات بخصوص الاحتفال بعيد الميلاد بما يحفظ سلامة وأمان الشعب، ونحن نؤكد على جميع أفراد الشعب الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وعلى كل من يشعر في نفسه أنه قد يكون سببا في عدوى آخرين فعليه الالتزام بإجراءات العزل الصحي الفردي بحسب تعليمات الأطباء».