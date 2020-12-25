العثور على 3 جثث مجهولة في القاهرة والجيزة خلال 24 ساعة

عثرت الأجهزة الأمنية علي 3 جثث مجهولة في محافظتي القاهرة والجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية وتم نقل الجثث الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح لمعرفة سبب الوفاه، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها لكشف ظروف وملابسات تلك الوقائع كما كلفتها بالكشف عن هويتهم واخطار اسرهم

جثة سيدة في الشارع بامبابة

البداية كانت بتلقي مأمور قسم شرطة إمبابة بلاغا بالعثور علي جثة سيدة في الطريق العام، وبالإنتقال والفحص والمعاينة تبين العثور علي جثة سيدة في العقد الخامس من عمرها وترتدي ملابسها كاملة وبالفحص تبين عدم وجود اصابات بالجثة، كما تبين عدم وجود اي شئ يدل علي شخصيتها، وتم تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لمعرفة سبب الوفاه وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها

العثور علي جثة ذكر في المطرية

كما تلقي مأمور قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثة ذكر بجوار إحدى العقارات، وبالإنتقال تبين العثور علي جثة ذكر في العقد الخامس من العمر ويرتدي ملابسه كاملة كما تبين عدم وجود أية مستندات تكشف شخصيته، وبالفحص تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لمعرفة سبب الوفاه وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها والتوصل لأسره المتوفي

جثة ذكر بجوار مسجد السيدة زينب

كما تلقي مأمور قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثة ذكر بجوار مسجد السيدة بدائرة قسم الشرطة، وبالإنتقال تبين العثور علي ذكر في العقد السادس من العمر ويرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلو الجثة من أي مستندات تدل علي شخصيته وبالفحص تبين خلو الجثة من أي اصابات ظاهرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي قررت تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاه وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها والتوصل لاسرة المتوفي.