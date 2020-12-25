أسماء الجثث الست ضحايا «مركب الموت» بمستشفى السلوم

تعرف مستشفى السلوم المركزي على الجثامين الستة التي عُثر عليها غارقة على السواحل المصرية الليبية على الحدود، في حادث غرق مركب مصري أثناء رحلة هجرة غير شرعية.

وينشر «الوطن» أسماء الجثامين وهم: صابر جابر عبدالسلام من الفيوم، وحمودة صابر فرج عبدالهادي، من الفيوم، وناجي محمد جمعة، من الفيوم، وهاني خلف إدريس، من الفيوم، وعاصم فرحات، من البحيرة، وعبدالرحمن فرج صالح، من النجيلة.

كان مستشفى السلوم المركزي تسلم، مساء اليوم، 6 جثث من غرقى مركب «الموت» الغارق أمام السواحل المصرية الليبية.

وقال الدكتور حسن سالم، مدير مستشفى مطروح العام، إن الجثث جارٍ نقلها بسيارات الإسعاف من مستشفى السلوم إلى ثلاجة الموتى في مستشفى مطروح العام، لعدم وجود أماكن بمستشفى السلوم المركزي.

وأضاف سالم، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الجثث لمواطنين من محافظتي الفيوم والبحيرة.

جدير بالذكر أن الأجهزة المعنية دفعت بقوات إنقاذ للبحث عن الجثث المفقودة في البحر، وتمكنت الضفادع البشرية من العثور على 6 جثث في الخلجان الموجود على السواحل الليبية بعد الحدود المصرية مباشرة، بعد العثور على 7 جثث سابقة وتسليمها إلى أهليتهم، وفقدان ستة آخرين كانوا على متن مركب صيد، كان في طريقه إلى ليبيا في رحلة هجرة غير شرعية تنقل مجموعة من المصريين.