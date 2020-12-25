محمد حفظي: دعمنا مشروعات الشباب في «القاهرة السينمائي» بـ260 ألف دولار

قال محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، «أن هناك 32 فيلما من بين 85 فيلما كانت كاملة العدد في أثناء عرضها، في مهرجان القاهرة السينمائي، وهذا رقم جيد جدا، رغم أنه سبب مشكلة بسبب عدم حضور بعض الصحفيين، وسوف نتلافى هذا في النسخة المقبلة من خلال (كوتة) للصحفيين، وكان نفسنا نعمل عروض خاصة للصحافة، صباحا، ولكن هذا يحتاج إلى التنسيق مع صناع الأفلام، وفي العام المقبل لن تكون هذه المشكلة موجودة بسبب عدم الالتزام بنسبة الـ50%، في القاعة».

مشاركة الشباب

وأضاف «حفظي» في لقاء مع برنامج «معكم» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، من تقديم الإعلامية منى الشاذلي، الجمعة: «أن عدد كبير من الشباب الفنانين والسينمائيين كانوا يرغبون في حضور فعاليات المهرجان، ولم نستطع تلبية كل الطلبات، واضطررنا للاعتذار إلى الكثيرين»، موضحا أنهم دعموا المشروعات السينمائية للشباب بحوالي 250 ألف دولار.

أهم الأفلام المفضلة لديه

وتابع رئيس مهرجان القاهرة السينمائي: «من أهم الأفلام التي شاهدتها في المهرجان أفلام: جاجارين، وليمبو، وعاش يا كابتن، والأفلام لكي تشارك في المهرجان يجب أن يشاهدها اثنين على الأقل من أعضاء اللجنة الخاصة بالمهرجان».

أزمة اسم محمود ياسين

وعن أزمة عدم إهداء الدورة إلى اسم الراحل محمود ياسين، قال «حفظي»، إنه كان مخططا له أن يتحدث عن الفنان الراحل في ختام هذه النسخة، وتم توزيع الفعاليات على مدار الـ10 أيام وهي مدة إقامة المهرجان.

دعم الشباب

ولفت إلى أن الفعاليات التي أقيمت على هامش المهرجان لدعم الشباب ومشاريعهم تعتبر مهرجانا إضافيا إلى جوار النسخة الأصلية، وهذا تم بدعم الكثيرين وقد وصلت القيمة المادية للجوائز التي حصلت عليها مشروعات الشباب إلى حوالي 250 ألف دولار أو 260 ألف دولار، حيث ذهبت لعدد من المشاريع التي سنراها السنة المقبلة في مهرجان القاهرة السينمائي أو مهرجانات عالمية أخرى.