الأمم المتحدة تنشر نص اتفاق ترسيم الحدود بين مصر واليونان رسميا

نشرت الأمم المتحدة، نص الاتفاق الموقع بين مصر واليونان لترسيم الحدود البحرية جزئيا، فيما يعد اعترافا رسميا بالاتفاق بعد إيداعه من قبل سامح شكري وزير الخارجية المصري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس، في شعبة الأمم المتحدة لشؤون المحيطات وقانون البحار، وفقا لما ذكرته شبكة«سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال موقع الأمم المتحدة الرسمي، والذي نشر الاتفاق ممهورا بختم المنظمة الأممية، إن الاتفاق تم توقيعه في 6 أغسطس 2020، ويحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة في شرق البحر المتوسط بين البلدين، والتي تمنح القاهرة وأثينا حقوقا في الموارد الطبيعية بالمنطقة.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان، إن الاتفاقية، تم نشرها على موقع الأمم المتحدة لشؤون المحيطات وقانون البحار، من قبل مكتب الشؤون القانونية بالمنظمة.

وحددت الاتفاقية منطقة اقتصادية خالصة في شرقي البحر المتوسط، تمنح بدورها البلدين حقوقا على الموارد الطبيعية في المنطقة.

وقالت مصادر دبلوماسية، إن هذه هي المرة الأولى منذ 4 عقود، التي تنشر فيها الهيئة اتفاقية بين اليونان وإحدى الدول المجاورة لها بشأن المناطق البحرية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليونانية.

من جانبها، أشادت صحيفة «كاثميريني» اليونانية بنشر الاتفاقية، وقالت إن نشرها بشكل سريع للغاية، جاء نتيجة جهد طويل من قبل دندياس، واتصالات منتظمة مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.

وجاء الإعلان عن نشر الاتفاق المصري اليوناني بعد يوم من إعلان تركيا عودة سفينة «أوروش رئيس» إلى استئناف عمليات التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط.

وتعرضت تركيا في وقت سابق، لعقوبات من الاتحاد الأوروبي على خلفية أنشطتها في البحر المتوسط وتصاعد التوتر بينها واليونان.

وفي سياق آخر، أدان رئيس لجنة «الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب الليبي طلال الميهوب بأشد العبارات تطاول أنقرة على بلاده، مستنكرًا الصمت غير المبرر من قبل رئيسة البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، على خروقات تركيا المستمرة منذ توقيع اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وشدد «الميهوب»، على أن بلاده لن تكون إلا واحدة وموحدة وذات سيادة، واعتبر البرلماني الليبي، أن الاتفاقية الموقعة بين حكومة فايز السراج- المدعومة من أنقرة ونظيرتها التركية غير شرعية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الليبية «وال».