«حفظي»: التعاون بين مهرجان القاهرة ومنصة «Watch it» سيزيد العام المقبل

قال المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن إدارة المهرجان تعاونت في النسخة السابقة مع منصة «Watch it»، بسبب ظروف فيروس كورونا، مشيرا إلى أنهم سوف يوسعون التعاون مع المنصة في النسخة القادمة من المهرجان.

التعاون مع منصة «Watch it»

وأضاف «حفظي» في لقاء مع برنامج «معكم» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الجمعة: «تم إتاحة بعض الأفلام على منصة «Watch it» وبالفعل تم عرض معظم الأفلام القصيرة عليها، والسنة المقبلة سوف نوسع هذا التعاون مع الحفاظ على تجربة الذهاب إلى قاعة السينما، خاصة أن طبيعة الـ«أونلاين» لا تتناسب مع المهرجانات العربية، وتفاعل الجمهور أمر لا يقدر بثمن».

ولفت رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، إلى أن الندوات في النسخة الماضية من المهرجان من الأمور التي يفتخر بها، وكان بها عدد كبير من المشاركين، وندوة الكاتب الكبير وحيد حامد كانت مؤثرة، مضيفا: «الراجل ده لازم نقعد نسمعله».

ماذا استفاد من عمله منتجًا؟

وأوضح «حفظي»، أن عمل المنتج يعلم الإنسان طريقة إدارة الحدث، والتنظيم، وكيف يعتمد على الآخرين، وطريقة اختيار من يعتمد عليهم، لافتا إلى أنهم تواصلوا مع القائمين على أكبر مهرجانات في العالم سواء أوروبية أو آسيوية، وكان وبرلين وفينيسيا، وتواصلنا معهم لتقديم رسالة تضامن مع مهرجانات العالم، وهي كانت رسالة من القلب من أكبر مهرجانات في العالم، وهي: مهرجان كان، وفينيسا، وبرلين.

أمنية بعد انتهاء المهرجان

وأكد: «بعد الانتهاء من المهرجان اتنفست.. واتمنيت إنه ميكونش فيه أي إصابات بفيروس كورونا، وإحنا عملنا اللي علينا بالتنسيق مع وزارة الصحة التي كانت تحاول تنظيم الأمور، ولذلك خرجنا بأقل ضرر ممكن».

وعن أزمة عدم إهداء الدورة إلى اسم الراحل محمود ياسين، قال «حفظي»، إنه كان مخططا له أن يتحدث عن الفنان الراحل في ختام هذه النسخة، وتم توزيع الفعاليات على مدار الـ10 أيام وهي مدة إقامة المهرجان.