إصابة المطرب «أبو» بفيروس كورونا

أعلن المطرب «أبو»، عبر حسابه على «أنستجرام»، إصابته بفيروس كورونا، وأكد اعتذاره عن حفلات رأس السنة التي كان من المقرر المشاركة في إحيائها.

وكتب المطرب عبر صفحته الرسمية: «إلى جمهوري العزيز اعتذر عن عدم قدرتي على إحياء حفلة الليلة نظرًا لظروف مرضي بعدوى كورونا، وسوف نتواصل على ميعاد الحفلة القادمة إن شاء الله.. كل سنة وأنتم واللي بتحبوهم في صحة وسعادة».

وكان من المقرر أن يحيي «أبو»، حفلا مساء أمس في أحد المولات الكبرى، ولكن ظروف مرضة اضطرته لإلغاء الحفل.

وأشتهر «أبو» بأغنية «تلات دقات»، والتي حققت أعلى نسب مشاهدة عبر «يوتيوب»، وشارك فيها عدد كبير من نجوم الفن.

وقد شهدت الساعات القليلة الماضيه ظهور حالات عدد كبير من إصابات الوسط الفني والإعلامي بفيروس كورونا، أبرزهم الإعلامي وائل الإبراشي والذي أعلن خلال مداخلة تليفونية في برنامج «التاسعة»، إصابته بكورونا رغم اتخاذه جميع الإجراءات الاحترازية، وقد تم الاستعانة بنجوي إبراهيم لتقديم البرنامج فترة مرض الإبراشي لحين تعافيه.

كما أعلنت الفنانة يسرا هي الأخرى عن إصابتها بكورونا وبعدها بساعات المخرجة إيناس الدغيدي والفنان كريم فهمي والإعلامي الرياضي يحيي حمزة، والمنتج جمال العدل والفنان أمير كرارة.