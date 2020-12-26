جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة لتهريب شيش إلكترونية

تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة، من ضبط محاولة لتهريب كمية من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المصريين القادمين على رحلة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من جوانزو، اشتبه أحمد صبري مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري قادم من الصين، ودخل لصالة التفتيش وهو يحمل شنطة واحدة للتمويه على رجال الجمارك، وبتفتيشه ذاتيًا بمعرفة مصطفى صادق مأمور التفتيش عُثر على 7 «ليبل» داخل ملابسه، وبسؤال شركة الطيران عن عدد الشنط أفادت أنها 7.

وتم إحضار الحقائب من السير وتمريرها على جهاز الفحص بأشعة «إكس راي» بمعرفة إبراهيم طه مأمور الفحص، وتم تأكيد الاشتباه فى 3 شنط.

وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة من أحمد مجاهد مأمور التفتيش تحت إشراف تامر رمزي وأحمد عمر مشرفة الصالة لتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 65 كيلو جرام من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها داخل حقائبه.

واُتخذت الإجراءات القانونية وحُرر محضر ضبط جمركي رقم 140 لسنة 2020، وحُرزت المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

كانت «الوطن» قد رصدت من خلال مصادر مسؤولة بشركات التبغ العاملة في مصر، عن زيادة نسبة «المعسل المغشوش» خلال الفترة الماضية، عبر المصانع غير المرخصة، والتي يطلق عليها مصانع «بير السلم».